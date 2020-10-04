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宜蘭南天宮300兩黃金打造純金媽祖 造價2千多萬金光閃閃

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南天宮以近300兩黃金打造一座純金媽祖，造價2千多萬元，金光閃閃。記者戴永華／攝影
宜蘭南天宮以近300兩黃金打造一座純金媽祖，造價2千多萬元，金光閃閃。記者戴永華／攝影

位於宜蘭縣南方澳的南天宮以一尊6.4尺金媽祖聞名全省，如今更有了小尊2.2尺的純金媽祖，是由歷年來信徒捐贈的金牌近300兩熔成黃金打造而成，今天廟方特別邀請立法院游錫堃為金身媽祖開光點睛，未來小金媽祖將代替大尊金媽祖，外出會香交流。

南方澳是傳統漁村，南天宮奉祀媽祖，是當地重要的信仰中心。民國84年，廟方打造一座總重200多公斤，高度6.4的金媽祖，外層是厚厚一層黃金，當年8月20日邀請前縣長游錫堃主持開光點睛儀式。

游錫堃還記得，點睛儀式當時是清晨5、6點之際，當儀式完成一瞬間，剛好太陽從南天宮的東方升起，光線照進廟門，照耀到金身媽祖，出現萬丈霞光的特殊景象，天上聖母顯神威，讓人覺得很奇妙。

南天宮香火鼎盛，歷年來信徒捐贈很多金牌給金身大媽祖，廟方陸續熔成金條存放，副主委林棋山建議不如拿出來打造一座純金身的媽祖，今天的開光點睛儀式再度邀請立法院長游錫堃前來主持。

南天宮主委陳正信表示，這尊2.2尺的小金身媽祖是以298兩黃金打造而成，裡面是膜型，再以純金安上，總重24公斤，造成2千多萬元；由於大尊的金身媽祖不能移動，小的金媽祖可以取代大媽，到處去交流做國民外交。

宜蘭南天宮打造一尊高2.2尺的純金媽祖，今天邀請立法院長游錫堃前來開光點睛。記者戴永華／攝影
宜蘭南天宮打造一尊高2.2尺的純金媽祖，今天邀請立法院長游錫堃前來開光點睛。記者戴永華／攝影

媽祖 游錫堃 立法院

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