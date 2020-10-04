台東省道公路路牌「霧煞煞 」 公路單位將盤點改正

近日民眾發現台東省道公路路牌指示不是少字，就是不同字，例如台9線上的「金峰」變成「金鋒」及「卑南鄉鄉有公園」變成「卑南鄉有公園」，用路人看了霧煞煞。公路單位表示，將清查盤點後，全面更正。

公路單位表示，省道上有些路牌可能是其他機關單位設置，也有可能是委外廠商製作疏忽，導致路牌沒有統一，將清查盤點後，全面更正，同時邀集機關單位來研議，訂定出一套路牌標準，減少錯誤。

省道台9線上金峰鄉路口處，前後相隔不到30公尺的路牌指示，被民眾發現字體一國兩制，前方路牌寫「金峰」，後為「金鋒」，鄉公所表示正確為山字邊的峰，可能是公路單位搞錯了，才會有金字邊的鋒。