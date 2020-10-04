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台東省道公路路牌「霧煞煞 」 公路單位將盤點改正
近日民眾發現台東省道公路路牌指示不是少字，就是不同字，例如台9線上的「金峰」變成「金鋒」及「卑南鄉鄉有公園」變成「卑南鄉有公園」，用路人看了霧煞煞。公路單位表示，將清查盤點後，全面更正。
公路單位表示，省道上有些路牌可能是其他機關單位設置，也有可能是委外廠商製作疏忽，導致路牌沒有統一，將清查盤點後，全面更正，同時邀集機關單位來研議，訂定出一套路牌標準，減少錯誤。
省道台9線上金峰鄉路口處，前後相隔不到30公尺的路牌指示，被民眾發現字體一國兩制，前方路牌寫「金峰」，後為「金鋒」，鄉公所表示正確為山字邊的峰，可能是公路單位搞錯了，才會有金字邊的鋒。
而同樣在卑南鄉省道台9線上景點路牌，路牌正確原為「卑南鄉鄉有公園」，卻少了一個鄉字後，變為「卑南鄉有公園」，民眾怎麼看都覺得很怪，公所也指出路牌設置單位已不可考，會建議公路單位重新設計。
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