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這隻大怪獸專吃淤泥垃圾 台東8輛清溝車已清淤180公里
台東縣民眾最近常看到各鄉鎮市清潔隊員，在街道上操作重17噸的龐然大物，兼具沖吸多功能的清溝車執行清溝勤務，台東縣環保局表示，今年1到8月全縣清溝車大出動，累計清淤重量已逾56.08公噸，清淤長度逾18萬112公尺（180公里）。
台東縣清溝車原只有3輛，縣府在去年爭取行政院花東建設基金、配合尼伯特風災善款增購5輛17噸沖吸等多功能清溝車，每輛造價約600萬，汙泥艙容量4000公升，去年9月9日撥交鄉鎮公所，目前台東2輛、關山1輛、鹿野1輛、卑南1輛、池上1輛、成功1輛、大武1輛。
縣府表示，以往因颱風或暴雨等氣候因素，致轄內各地區發生積水、淹水，甚至災後還會因水溝堵塞，導致積水不退；若委託廠商疏濬，費用很高，對地方財政壓力非常大，但有清溝車後，鄉鎮市公所清潔隊可以自行清溝。
台東縣環保局指出，清溝車性能強勁，除可以強力吸取溝內淤泥，也可以用高壓水柱沖開堵塞物，而且管線長達120公尺，滿載水量高達8噸，一次作業就可以從巷仔頭清到巷仔尾，極大幅的提高工作效率。
縣環保局表示，清溝車作用大，台東縣環保局統計今年1至8月底，清淤長度達180公里112公尺，清淤重量逾56.08公噸，避免溝渠產生惡臭或孳生病媒，也提供民眾更優質的居家環境。
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