快訊

不斷更新／擊退高爾宣 阿妹愛徒持修奪金曲最佳新人

基隆中正公園納公民力量 4千萬打造希望之丘兒童遊戲場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供

基隆市政府花費4千萬元在中正公園打造「希望之丘兒童遊戲場」，希望完工後成為大家新的夢想基地，融入公民的力量進入最後的設計，今天舉行兒童遊戲場參與歷程分享會，期待夢想地早日完工。

這項活動，包含遊戲場改造參與歷程分享、紀錄短片放映及鬆散素材玩樂體驗，藉現場實際參與，感知公園兒童遊戲場不同的可能性，滾動式討論公園兒童遊戲空間，希望用公民力量，改變成真。

市長林右昌和大家分享，小時候在遊戲場回憶及規畫新遊戲場的努力歷程，並表示遊戲場帶給孩子是社會化與學習過程，對成長給予很多的刺激，未來「希望之丘遊戲場」，盼更符合大家的需求。

林右昌說，這項案子進行2年半，但他願意等大家共同參與發想，讓遊戲空間想像的最佳方案出爐。這座新遊戲場，是在大坡度去做兒童遊戲場的基地，施作挑戰高，但是趣味性也很高。市府勒緊褲帶又擠出4千萬元，就是希望「希望之丘兒童遊戲場」完工後，是大家新的夢想地。

今年2月起，舉辦兒童遊戲場參與工作坊，邀集孩子王、大小玩咖、幼教老師、特公盟等各界夥伴和市府討論，經過7個月努力，完成基本設計概念，提供給細部設計納入考量，希望明年此時，具基隆特色遊戲場能完成整建。

基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供
基隆中正公園納公民力量，4千萬打造希望之丘兒童遊戲場。圖／基隆市政府提供

夢想 基隆

延伸閱讀

台灣國際兒童影展基隆場放4長片 公視：讓孩子理解包容

2北市長熱門人選同現身 陳時中讚不簡單林右昌熱情介紹

基隆36對新人古蹟結婚 林右昌：明年公幼和準公幼達70%

鼓勵林右昌選北市長？游錫堃：表現好一定贏得人民信賴

相關新聞

毋湯！遊客夜衝武嶺放煙火 網友氣炸痛批沒公德心

中秋節不少人放煙火慶祝，但是到海拔3275公尺合歡山武嶺亂放煙火，卻是危險行為。臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」晚間就...

基隆仙洞變電箱爆巨響！議員指發生已多次 台電搶修

基隆市中山區仙洞地區今天上午台電變電箱發出巨響，造成仁安街一帶停電，議員莊敬聖趕至現場了解， 指變電箱爆出巨響，嚇壞民眾...

利稻、霧鹿部落聯合運動會9日登場 歡迎遊客參與體驗

位於南橫公路上的海端鄉利稻、霧鹿部落布農族人預定9日舉辦村校聯合運動會，今天在利稻橋上點燃聖火，向祖靈祈求庇佑，隨後進行...

台灣國際兒童影展基隆場放4長片 公視：讓孩子理解包容

台灣國際兒童影展全國巡迴最後一站來到基隆，今天在基隆秀泰影城舉辦開幕式，市長林右昌與前來觀影的大小朋友親切互動，並和公視...

空姐變畫家 黃姿蓉「心山水」田中畫展今起宜蘭開展

家住宜蘭縣冬山鄉的黃姿蓉曾是華航空服員，搭飛機探索世界各國，心底一直懷抱藝術夢；10多年前辭去工作返鄉，因緣際會下拜知名...

影／蘇花北上車流漸增 11時啟動北上大客車優先道

連假進入倒數，蘇花路廊今天上午雙向順暢，但北上車流有漸增趨勢，公路總局估計車流會持續到晚間，11時起啟動太魯閣大橋北端到...

南迴最美臨時停駐空間曝光！無敵海景盡收眼底

南迴公路拓寬改善工程自去年完工通車後，沿線景觀亮點無數，不過，位於大鳥段最高點的臨時停駐空間平台，在中秋連假意外曝光，雖...

影／台東街頭中秋懸月美景 東大教授李偉俊：今晚還有

時值中秋連假期間，國立台東大學教授李偉俊2日下午6時許，開車經過台東市中興路一段，恰好碰上中秋節超級大月亮懸在道路上的半...

池上農民官聲燐奪全國有機米王獎90萬 饒慶鈴親送賀榜

台東縣池上米連續3年拿下農委會舉辦的稻米達人全國賽有機米組冠軍，縣長饒慶鈴專程前往勇奪今年全國有機米冠、亞軍得主官聲燐、...

宜蘭血庫拉警報 消防局今辦活動捐血送電影票等獎品

血庫安全庫存量拉警報，宜蘭縣消防局與縣義消總隊，今天上午在宜蘭市友愛百貨大樓1樓舉辦捐血活動，鼓勵消防、義消人員踴躍捐血...

中秋連假第3天 南迴公路中午過後將出現返工車潮

今天是中秋連假第3天，台東各地交通順暢尚無車潮，不過，警方提醒，預估中午過後將會有一波返工車潮，主要為南迴公路南下車道，...

台東南迴沙灘神秘裝置藝術 意外見識到「高手在人間」

台東南迴沙灘上，近日出現神秘的漂流木裝置藝術，看似簡單的把漂流木立起，卻令人超有感，遊客看了都驚奇，原以為是藝術家的創作...

熱門新聞

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

墾丁建商遇天上掉下來的大禮 墾管處：一切攤在陽光下

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

台南曾文水庫蓄水剩3成6 南水局面臨「最艱困」的調度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。