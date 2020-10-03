基隆中正公園納公民力量 4千萬打造希望之丘兒童遊戲場

基隆市政府花費4千萬元在中正公園打造「希望之丘兒童遊戲場」，希望完工後成為大家新的夢想基地，融入公民的力量進入最後的設計，今天舉行兒童遊戲場參與歷程分享會，期待夢想地早日完工。

這項活動，包含遊戲場改造參與歷程分享、紀錄短片放映及鬆散素材玩樂體驗，藉現場實際參與，感知公園兒童遊戲場不同的可能性，滾動式討論公園兒童遊戲空間，希望用公民力量，改變成真。

市長林右昌和大家分享，小時候在遊戲場回憶及規畫新遊戲場的努力歷程，並表示遊戲場帶給孩子是社會化與學習過程，對成長給予很多的刺激，未來「希望之丘遊戲場」，盼更符合大家的需求。

林右昌說，這項案子進行2年半，但他願意等大家共同參與發想，讓遊戲空間想像的最佳方案出爐。這座新遊戲場，是在大坡度去做兒童遊戲場的基地，施作挑戰高，但是趣味性也很高。市府勒緊褲帶又擠出4千萬元，就是希望「希望之丘兒童遊戲場」完工後，是大家新的夢想地。