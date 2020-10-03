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毋湯！遊客夜衝武嶺放煙火 網友氣炸痛批沒公德心

聯合報 / 記者江良誠王燕華／南投即時報導
遊客夜衝武嶺放煙火，放完後的煙火盒就隨意棄置路邊。圖／中橫路況交通資訊站提供
遊客夜衝武嶺放煙火，放完後的煙火盒就隨意棄置路邊。圖／中橫路況交通資訊站提供

中秋節不少人放煙火慶祝，但是到海拔3275公尺合歡山武嶺亂放煙火，卻是危險行為。臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」晚間就貼出遊客在武嶺亭放煙火後隨便棄置在路旁的煙火盒，擔心最近天氣乾燥風勢強勁，萬一煙火引燃箭竹林，造成山林火警將成生態浩劫，太魯閣國家公園管理處表示，國家公園內禁止施放煙火爆竹，可依國家公園法裁罰，如果釀成火警，依據森林法第可處2年以下有期徒刑，希望遊客不要玩火觸法。

中橫路況交通資訊站小編說，今年春節就有年輕男女到武嶺，還施放高空煙火、仙女棒。他前幾天便在粉絲專頁提醒，中秋節不要到合歡山放煙火，沒想到，今天就接到民眾通報，武嶺停車場還是有人施放煙火，放完的煙火盒就丟在路旁，他對這些違規遊客的公德心直搖頭。他再次強調，國家公園內禁止施放煙火，遊客看到有人違規放煙火，也應該勸阻或報警，一起保護高山生態。

網友對於有人放煙火也相當氣憤，雖然煙火沒造成火警，但是強光和爆炸聲，對於高山動物仍會造成衝擊，實在很難理解，為何有人沒有道德觀念，讓人氣憤。

太管處表示，依照國家公園法園區內禁止施放煙火，違者可處1500元到3000元罰鍰；森林法第34條規定，森林區域及森林保護區內不得有引火行為，如果失火燒毁森林者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。

遊客夜衝武嶺放煙火，放完後的煙火盒就隨意棄置路邊。圖／中橫路況交通資訊站提供
遊客夜衝武嶺放煙火，放完後的煙火盒就隨意棄置路邊。圖／中橫路況交通資訊站提供
遊客夜衝武嶺放煙火，放完後的煙火盒就隨意棄置路邊。圖／中橫路況交通資訊站提供
遊客夜衝武嶺放煙火，放完後的煙火盒就隨意棄置路邊。圖／中橫路況交通資訊站提供

太魯閣國家公園 武嶺 中秋節

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