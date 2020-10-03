基隆仙洞變電箱爆巨響！議員指發生已多次 台電搶修

基隆市中山區仙洞地區今天上午台電變電箱發出巨響，造成仁安街一帶停電，議員莊敬聖趕至現場了解， 指變電箱爆出巨響，嚇壞民眾及觀光遊客，仙洞地區類似事故已發生多次，造成電器用品及電梯損壞，要求台電改善。台電表示，避雷器故障引起，隔離後供電正常。

莊敬聖說，仙洞地區今天上午9點許，發生台電變電箱爆掉，「轟然巨響」嚇壞民眾及觀光遊客，他趕至現場了解，台電搶修後約半小時內就復電。但仙洞地區類似事故，已發生多次，也造成電器用品及電梯損壞，呼籲民眾復電後檢查家中電器用品狀態，民眾擔心再次發生，台電該檢討。

莊敬聖表示，這已不是單一事件，仙洞地區已發生多次，他立即打電話去台電約好行程，周一上班日至台電基隆區營業處討論檢討方案。

仙洞里長何銘松到場處理，他指出，變電箱發出聲響後跳電，立即通報台電，台電馬上就來修，動作很快，搶修完就復電，停電範圍主要是仁安街約50多戶，停電不到半小時。