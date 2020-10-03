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空姐變畫家 黃姿蓉「心山水」田中畫展今起宜蘭開展

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
黃姿蓉曾任華航空服員13年，工作讓她比別人更有機會探索世界，但看遍壯麗美景，還是覺得回家最好。圖／黃姿蓉提供
黃姿蓉曾任華航空服員13年，工作讓她比別人更有機會探索世界，但看遍壯麗美景，還是覺得回家最好。圖／黃姿蓉提供

家住宜蘭縣冬山鄉的黃姿蓉曾是華航空服員，搭飛機探索世界各國，心底一直懷抱藝術夢；10多年前辭去工作返鄉，因緣際會下拜知名畫家黃玉成為師，她「打掉重練」重新認識創作，藉由繪畫撫慰心靈，個人首展「心山水」今開展，她說「最美麗的風景不在異鄉，而是在自己的心裡」。

黃姿蓉從小就喜歡拿著畫筆塗鴉，大學畢業後考上華航空服員，搭飛機遨遊世界，國際航線一出班約要10天半個月，她總是隨身帶著畫筆，時差讓她難以入眠，就在飯店內提筆畫畫，也經常在飛行閒睱，到著名美術館欣賞大師作品。

她還記得，23歲那年飛到紐約，她到美國現代藝術博物館賞畫，大受吸引，足足待了一個下午，尤其印象派大師莫內的蓮花，讓她印象非常深刻。

工作讓她有更多時間探索世界，也曾對花花世界流連忘返，但飛行愈久，黃姿蓉還是覺得「回家最好」，飛了13年後決定返鄉，利用她工作期間取得的師大設計創作研究所碩士和建築室內設計師執照，展開設計工作。

回家後畫筆仍未停歇，雖然是無師自通，但親友都覺得她畫得很好，她也頗有自信覺得「畫畫不需要跟老師吧」。直到6年前，因緣際會聽到黃玉成的演講，「我被他降服了」，找上黃玉成拜師。

黃姿蓉說，老師教的不是技法，而是如何創作，這幾年來她有很多心得和體悟，整個「打掉重練」，她透過繪畫撫慰自己的心靈，平常也會打坐讓心靜下來，心靈層次獲得提升，對生命的無常也更加明白與釋懷。

她今天起至月底，在宜蘭縣冬山鄉安農路1段的「一成田空間」舉辦「心山水」黃姿蓉田中畫展，展出15幅以油畫為主的創作，內容包括靜物、風景和丈夫的速寫等，開幕茶會也有藝術分享。

從空姐到畫家，黃姿蓉說，野獸派畫家馬諦斯曾說他夢寐以求的就是一種純粹而寧靜的藝術，她也希望能透過畫作，讓觀者感受到寧靜與療癒。

曾是空姐的黃姿蓉，從小愛繪畫，今天起在宜蘭縣冬山鄉「一成田空間」辦個人畫展。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，從小愛繪畫，今天起在宜蘭縣冬山鄉「一成田空間」辦個人畫展。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，從小愛繪畫，今天起在宜蘭縣冬山鄉「一成田空間」辦個人畫展。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，從小愛繪畫，今天起在宜蘭縣冬山鄉「一成田空間」辦個人畫展。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，對繪畫有著與生俱來的熱愛，即使到飛到國外，也要帶著畫筆。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，對繪畫有著與生俱來的熱愛，即使到飛到國外，也要帶著畫筆。圖／黃姿蓉提供
黃姿蓉曾任華航空服員13年，工作讓她比別人更有機會探索世界，但看遍壯麗美景，還是覺得回家最好。圖／黃姿蓉提供
黃姿蓉曾任華航空服員13年，工作讓她比別人更有機會探索世界，但看遍壯麗美景，還是覺得回家最好。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，從小愛繪畫，今天起在宜蘭縣冬山鄉「一成田空間」辦個人畫展。圖／黃姿蓉提供
曾是空姐的黃姿蓉，從小愛繪畫，今天起在宜蘭縣冬山鄉「一成田空間」辦個人畫展。圖／黃姿蓉提供

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