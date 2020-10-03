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影／蘇花北上車流漸增 11時啟動北上大客車優先道

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
蘇花路廊上午10時起湧現北返車潮，花蓮新城警分局在崇德管制站協助交通疏導。圖／新城警分局提供
蘇花路廊上午10時起湧現北返車潮，花蓮新城警分局在崇德管制站協助交通疏導。圖／新城警分局提供

連假進入倒數，蘇花路廊今天上午雙向順暢，但北上車流有漸增趨勢，公路總局估計車流會持續到晚間，11時起啟動太魯閣大橋北端到崇德管制間北上大客車優先道，一旦發現道路壅塞，警方會將小客車引導到外側車道，保留內側車道給大客車優先行駛。

公路總局統計，昨天蘇花路廊南、北向車流量都未破萬輛。今天到上午10時為止，蘇花路廊南下2600輛、北上2130輛，車流量不大。新城警分局表示，目前北上湧現車潮，但車速都能保持在5、60公里以上，若與端午連假同時段相較，北返車流明顯少了許多。

一位從屏東開車北上的民眾，上午10時許經過崇德管制站，表示沿途看到很多警察在指揮交通，覺得今天北上交通很順暢。

公路總局估計上午11時起蘇花路廊北上路段開始車多，可能持續到晚上甚至午夜，今天北上車流量可能是這次中秋連假疏運高峰，為提升大客車疏運效能，已啟動台9線太魯閣大橋北端路口至崇德管制站間，全長約2.7公里的北上大客車優先道。

新城警分局長林明鋒一早到崇德管制站視察車流，他表示，重要路段已加派警力疏導，一旦發現有壅塞現象，在北上大客車優先道範圍內，將由員警協助引導大客車行駛內側車道，其餘車輛則引導行駛外側車道。

四工處南澳交控中心也將依狀況調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，提醒用路人可利用「幸福公路APP」了解路況，盡量避開交通尖峰時段。

車道 連假 太魯閣

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