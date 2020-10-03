南迴最美臨時停駐空間曝光！無敵海景盡收眼底

南迴公路拓寬改善工程自去年完工通車後，沿線景觀亮點無數，不過，位於大鳥段最高點的臨時停駐空間平台，在中秋連假意外曝光，雖公路單位早已意識到這處平台風景絕佳，恐造成交通問題，特別設置回復式導桿禁止車輛進入平台，但還是難擋眼尖民眾，停駐拍照取景。

「視野實在太美了！」台中曾姓遊客說，看到有人在平台拍照，就停下來看一下，想不到這個平台視野這麼遼闊，兩邊海岸線都看得清楚，還能看到無邊際的海平線，綠島和蘭嶼同時都看得到，藍天白雲，加上太平洋，難怪南迴公路被稱全台最美公路，真的一點也不為過。