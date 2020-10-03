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池上農民官聲燐奪全國有機米王獎90萬 饒慶鈴親送賀榜

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左四）專程前往勇奪今年全國有機米亞軍得主曾鵬章（右四）家中貼紅榜祝賀。記者羅紹平／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左四）專程前往勇奪今年全國有機米亞軍得主曾鵬章（右四）家中貼紅榜祝賀。記者羅紹平／翻攝

台東縣池上米連續3年拿下農委會舉辦的稻米達人全國賽有機米組冠軍，縣長饒慶鈴專程前往勇奪今年全國有機米冠、亞軍得主官聲燐、曾鵬章家中貼紅榜祝賀。

饒慶鈴表示，池上米連續3年分別由曾鵬章、謝美國及官聲燐贏3位農民接棒連得三屆行政院農業委員會農糧署「台灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍，相當不容易，這是池上，也是台東人的驕傲。

為了提升台東米行銷的廣度及深度，鼓勵農民種出好米，饒慶鈴就任縣長後，特別編列全國賽冠、亞、季軍的奬勵金30萬元、20萬元及10萬元，再加上池上鄉公所、池上農會及契作米商「池上多力」米廠也加碼獎勵，今年全國有機米冠軍得主官聲燐、亞軍得主曾鵬章，兩人的米還沒賣，就已各獲得獎金90萬元、60萬元，兩人另有購穀金各13萬元、12萬元。

池上農會總幹事游玉櫻今天表示，今年全國冠軍、亞軍得主官聲燐、曾鵬章兩人種出的得獎有機好米，農會已趕工製成禮盒，可望近期內上市，歡迎想吃得獎好米的民眾逕上池上農會網頁訂購。

游玉櫻指出，為慶祝曾鵬章、謝美國、官聲燐三人連三年獲得全國有機米王，農會計畫把三人種的好米集合起來，推出「三冠王」好米禮盒，請支持國產好米的消費者期待。

台東縣長饒慶鈴（中）專程前往勇奪今年全國有機米冠軍得主官聲燐（右四）家中貼紅榜祝賀。記者羅紹平／翻攝
台東縣長饒慶鈴（中）專程前往勇奪今年全國有機米冠軍得主官聲燐（右四）家中貼紅榜祝賀。記者羅紹平／翻攝

饒慶鈴 台東 農民

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