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宜蘭血庫拉警報 消防局今辦活動捐血送電影票等獎品
血庫安全庫存量拉警報，宜蘭縣消防局與縣義消總隊，今天上午在宜蘭市友愛百貨大樓1樓舉辦捐血活動，鼓勵消防、義消人員踴躍捐血，也歡迎民眾一起來，捐血活動到下午4時為止，捐血可獲電影票、餐券、消防猛男海報等獎品。
宜蘭縣消防局去年和前年都有1月19日消防節舉辦捐血活動，今年受疫情影響延期，考量中秋連假期間血液安全庫存量恐不足，在連假期間發起捐血活動，現場還有防火宣導、CPR+AED、消防衣體驗及招募義消等宣導攤位。
宜蘭捐血站表示，一般血液安全庫存量至少要7天，到縣內目前A型與O型的安全庫存量僅5天，AB型更少，只有3天；很感謝消防局、義消協助募血。
消防局表示，去年舉辦捐血活動，共募得210人次、338袋血，今年希望消防、義消兄弟能夠更加踴躍，超越去年紀錄。
為了鼓勵民眾捐血，現場也準備限量小禮物，包括友愛影城電影票350份或順順鵝肉大王餐券150份（二擇一），另加贈好樂迪歡唱券（捐贈500cc者贈2份）、住宅用火災警報器或消防猛男海報（二擇一，捐血500cc者贈2份）及World Gym世界健身俱樂部14天免費運動體驗。
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