宜蘭血庫拉警報 消防局今辦活動捐血送電影票等獎品

血庫安全庫存量拉警報，宜蘭縣消防局與縣義消總隊，今天上午在宜蘭市友愛百貨大樓1樓舉辦捐血活動，鼓勵消防、義消人員踴躍捐血，也歡迎民眾一起來，捐血活動到下午4時為止，捐血可獲電影票、餐券、消防猛男海報等獎品。

宜蘭縣消防局去年和前年都有1月19日消防節舉辦捐血活動，今年受疫情影響延期，考量中秋連假期間血液安全庫存量恐不足，在連假期間發起捐血活動，現場還有防火宣導、CPR+AED、消防衣體驗及招募義消等宣導攤位。

宜蘭捐血站表示，一般血液安全庫存量至少要7天，到縣內目前A型與O型的安全庫存量僅5天，AB型更少，只有3天；很感謝消防局、義消協助募血。

消防局表示，去年舉辦捐血活動，共募得210人次、338袋血，今年希望消防、義消兄弟能夠更加踴躍，超越去年紀錄。