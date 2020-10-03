影／基隆要塞司令部官邸前坑洞如陷阱 市府將改善

基隆市中正路要塞司令部官邸前方廣場周邊水溝沒有加蓋，與人行道間接口有一處坑洞，不僅有如「陷阱」，常有人不小心跌落，整個人行空間也有7、8處高低不平、設施十分凌亂，對行人通行造成安全上的威脅。市府表示，將整體進行改善。

中正區中砂里長廖文雄說，正路230號要塞司令部官邸前方廣場周邊水溝並沒有加蓋，接到中正路的人行通道的接口時就出問題，因為形成一處洞口，有如「陷阱」，晚上看不到更危險，民眾經過時根本不會注意到有洞，不久前才有人摔落，對老人家及小孩而言非常危險，建議要趕快加蓋，如果造成傷害後果不堪設想。

廖文雄表示，周圍的地面是人行空間，地面高低不平，有的落差1、20公分，有的高起來，有的凹陷，雜項設施凌亂，對路過的居民及來參觀的民眾都有其危險性，一小不心就會扭到腳，甚至摔倒，不管是哪個單位負責，日前他在市長基層訪視座談時建議市府應盡速妥善規畫改善。

市府文化局9月初向里辦回文下方廣場並非其管轄範圍。工務處則在日前會同區公所及中砂里辦公處前往會勘，尋求解決辦法。

市長林右昌表示，要整體來改善，邊溝要整個順，只改局部不會好，他最後裁示，因要塞司令部官邸是大歷史場景重要計畫之一，裁示由文化局負責整合，工務處、 交通處配合，進行整體的改善，因現場剛好位在一處路口，要配合電線桿、號誌一併研議移走改善。