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保育類鯨鯊現身花蓮外海 貼賞鯨船優游遊客直呼幸運

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
一尾大鯨鯊今天中午現身花蓮外海，被賞鯨船遇到，貼船優游模樣相當可愛。圖／鯨世界賞鯨提供
一尾大鯨鯊今天中午現身花蓮外海，被賞鯨船遇到，貼船優游模樣相當可愛。圖／鯨世界賞鯨提供

花蓮今天有賞鯨船出海時，發現一尾瀕臨絕種的保育類動物大鯨鯊，貼著船優游，不少賞鯨客趕緊拿起手機拍照，直呼看到這麼可愛的鯨鯊，實在太幸運。

業者邱錫棟說，賞鯨船今天中午出海，駛到花蓮外海時，眼尖的解說人員發現一頭約1000公斤的大鯨鯊，引起一陣驚呼。也許因賞鯨船怠速靠近，讓大鯨鯊覺得沒有威脅，近乎「零距離」地貼著船邊優游，當時客人都靠向船邊，拿起手機猛拍。

鯨鯊又稱豆腐鯊、憨鯊，是世界上體型最大的魚類，體長可達12公尺，重21噸。牠是濾食性動物，愛吃浮游生物與小魚小蝦，性情溫馴，與一般人印象中迅速且兇猛的鯊魚大不相同。

縣府農業處表示，鯨鯊是保育類動物，早在2008年農委會漁業署就公告全面禁捕，今年4月28日海洋委員會進一步公告修正海洋保育類野生動物名錄，將鯨鯊等3種瀕臨絕種野生動物列入，6月1日起生效，若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺的情形，依野生動物保育法可處6個月到5年徒刑，併科30萬元到150萬元罰金。

一尾大鯨鯊今天中午現身花蓮外海，被賞鯨船遇到，貼船優游模樣相當可愛。圖／鯨世界賞鯨提供
一尾大鯨鯊今天中午現身花蓮外海，被賞鯨船遇到，貼船優游模樣相當可愛。圖／鯨世界賞鯨提供
一尾大鯨鯊今天中午現身花蓮外海，被賞鯨船遇到，貼船優游模樣相當可愛。圖／鯨世界賞鯨提供
一尾大鯨鯊今天中午現身花蓮外海，被賞鯨船遇到，貼船優游模樣相當可愛。圖／鯨世界賞鯨提供

賞鯨 農委會 鯊魚

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