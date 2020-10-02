保育類鯨鯊現身花蓮外海 貼賞鯨船優游遊客直呼幸運

花蓮今天有賞鯨船出海時，發現一尾瀕臨絕種的保育類動物大鯨鯊，貼著船優游，不少賞鯨客趕緊拿起手機拍照，直呼看到這麼可愛的鯨鯊，實在太幸運。

業者邱錫棟說，賞鯨船今天中午出海，駛到花蓮外海時，眼尖的解說人員發現一頭約1000公斤的大鯨鯊，引起一陣驚呼。也許因賞鯨船怠速靠近，讓大鯨鯊覺得沒有威脅，近乎「零距離」地貼著船邊優游，當時客人都靠向船邊，拿起手機猛拍。

鯨鯊又稱豆腐鯊、憨鯊，是世界上體型最大的魚類，體長可達12公尺，重21噸。牠是濾食性動物，愛吃浮游生物與小魚小蝦，性情溫馴，與一般人印象中迅速且兇猛的鯊魚大不相同。