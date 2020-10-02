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中秋連假花蓮志學車站停車亂象再現 網友痛批學生沒公德心

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
中秋連假期間，花蓮縣壽豐鄉志學火車站停車場大爆滿。圖／民眾提供
中秋連假期間，花蓮縣壽豐鄉志學火車站停車場大爆滿。圖／民眾提供

中秋4天連假，鄰近國立東華大學的花蓮壽豐鄉志學火車站停車場再現亂象。有停放在汽車停車格的車主，不滿被亂停的機車包圍，動彈不得，得靠警方協助搬抬機車才能脫困，上網痛批學生缺乏公德心。台鐵表示，假期後會請校方督促管理；學校表示已加強宣導，也希望台鐵能對自己的場地提出有效管理措施。

網友在臉書「花蓮同鄉會」貼出文圖批評，志學火車站停車場車道被機車停得滿滿的，也不管別人停在停車格的車子能不能開出來，只管自己方便，「這就是東華大學學生的水準」。車主表示，他打電話報警，因是台鐵的停車場，警方表示無權拖吊或開單，員警還協助幫忙搬移機車，才讓他的汽車能從機車陣中「突圍」離開。

貼文一出引發論戰，有人認為貼文是「開地圖砲」，根本無法確定亂停機車都是東華學生的；也有人覺得志學火車站鄰近東華大學，每次連假就有大批學生把汽機車隨便一停就搭火車返鄉，是不爭事實；還有人認為，根本問題出在停車位不夠，相關單位應設法解決。

台鐵志學站值班站長張天汶表示，去年清明節連假也發生汽機車亂停情況，之後有民代邀請台鐵、東華大學、地方派出所協調，決定連假期間請東華大學派人疏導。台鐵呼籲學生和附近居民能自律，假期後會聯繫相關單位研商解決方式。

東華大學表示，連假前夕學務處都會派出校安人員和宣導學生到志學站宣導交通安全及疏導停車秩序，這次連假前一天的9月30日下午1時就前往宣導。經與火車站人員及派出所人員聯繫，連假前一天停車場出入口還算通順，應是1日上午起有人隨意停車所致。

東華大學表示，曾考慮派出宿舍到火車站的接駁車，但學生意願不高，每次登記只有3、5人，接駁有困難。由於停車場屬於台鐵場地，建議台鐵應想辦法管理。

網友在臉書「花蓮同鄉會」批評東華大學生在志學火車站停車場亂停機車，引發論戰。圖／翻攝臉書
網友在臉書「花蓮同鄉會」批評東華大學生在志學火車站停車場亂停機車，引發論戰。圖／翻攝臉書

台鐵 連假 東華大學

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