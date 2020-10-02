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中秋連假出遊潮湧現 台東景點區停車位難求

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市富岡漁港計程車排班位被民眾車輛違規霸佔停放，警方現場開單舉發。記者尤聰光／攝影
台東市富岡漁港計程車排班位被民眾車輛違規霸佔停放，警方現場開單舉發。記者尤聰光／攝影

中秋假期進入第2天，各地湧現出遊潮，台東部分景點區人潮不斷，截至今天下午2點湧入1萬5千餘輛車次，停車位難求，多良車站不僅一位難求，車輛停放高架橋上，富岡漁港計程車排班位也被違規霸佔停放，引起抱怨。

「停車位不夠，還開放車輛進入。」周姓遊客說，三仙台風景區都沒顯示車位剩餘數，還開放車輛進入，繞來繞去就是沒位置，只好停到外面更遠的地方，害他們浪費時間，覺得停車場控管有問題。

另富岡漁港排班計程車司機表示，排班位置都被民眾車輛停走了，警方要拖吊也不好拖，只能先開單舉發，但沒位置停，也造成他們困擾，必須臨停或繞圈圈，違停也會被檢舉開單。

根據公路單位統計今天湧入台東的車輛，截至下午2點計1萬5千餘輛車次，昨天為1萬2千餘輛。警方表示，包括南迴多良車站、東海岸富岡漁港、加路蘭、小野劉、三仙台等，停車位都滿停，已有機動警力現場疏導。

南迴景點多良車站下方省道公路不僅一位難求，車輛都停放高架橋上。記者尤聰光／攝影
南迴景點多良車站下方省道公路不僅一位難求，車輛都停放高架橋上。記者尤聰光／攝影

計程車 三仙台 台東

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