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中秋連假出遊潮湧現 台東景點區停車位難求
中秋假期進入第2天，各地湧現出遊潮，台東部分景點區人潮不斷，截至今天下午2點湧入1萬5千餘輛車次，停車位難求，多良車站不僅一位難求，車輛停放高架橋上，富岡漁港計程車排班位也被違規霸佔停放，引起抱怨。
「停車位不夠，還開放車輛進入。」周姓遊客說，三仙台風景區都沒顯示車位剩餘數，還開放車輛進入，繞來繞去就是沒位置，只好停到外面更遠的地方，害他們浪費時間，覺得停車場控管有問題。
另富岡漁港排班計程車司機表示，排班位置都被民眾車輛停走了，警方要拖吊也不好拖，只能先開單舉發，但沒位置停，也造成他們困擾，必須臨停或繞圈圈，違停也會被檢舉開單。
根據公路單位統計今天湧入台東的車輛，截至下午2點計1萬5千餘輛車次，昨天為1萬2千餘輛。警方表示，包括南迴多良車站、東海岸富岡漁港、加路蘭、小野劉、三仙台等，停車位都滿停，已有機動警力現場疏導。
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