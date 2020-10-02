國5出現首波返鄉潮　除用路人不熟路況還有這原因

高公局預估今天下午3點國道5號將湧現第一波北上返鄉潮，根據高速公路1968系統顯示，目前頭城至坪林端時速僅剩下35公里，是北上路段唯一紅色的區塊，其餘北上路段則都維持在約時速70公里，坪林交通控制中心表示，多為用路人首次開雪隧，加上走雪隧北上路段其實是在爬小上坡，不熟悉路況會放慢速度，也會提醒用路人適時加速避免導致交通壅塞。

下午1點至1點半之間，頭城至坪林端就已開始湧現車流，時速約50多公里，目前時速不到40公里，但僅此路段時速較慢，其他路段則都順暢。

坪林交控表示，雪山隧道是西北高、東南低，用路人若走雪隧北上路段其實是在爬小上坡，駕駛因不熟路況不知道要維持較快的車速，等意識到車速較慢時，多以造成塞車。此外，該路段也容易發生事故。

坪林交控說明，沒有開過雪隧或是不熟的路段，用路人多會放慢速度，容易導致塞車，但雪隧內都有相關標示提醒用路人要適當加速，也會利用廣播善盡提醒義務。

坪林交控提醒，明後天將實施北上路段高乘載管制，連續2天的下午14點至晚上21點，明日免收費時段從凌晨0點至5點，連假最後一天從凌晨0點至10點。國道故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及無法啟動等問題，用路人開車行駛高速公路前，應檢查車輛，避免出外旅遊掃興而歸。