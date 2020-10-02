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香蕉價格慘跌 基隆有旅店門口擺攤免費送香蕉2個月

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
香蕉價格慘跌， 基隆有旅店門口擺攤免費送香蕉2個月。圖／基隆市政府提供
香蕉價格慘跌， 基隆有旅店門口擺攤免費送香蕉2個月。圖／基隆市政府提供

針對最近香蕉價格崩跌，蕉農直嘆血本無歸，基隆有一間旅店購蕉為蕉農讚聲，號召民眾一起買香蕉，店門口放了很多買自高雄的香蕉，在10、11月約2個月期間，將連續免費發送香蕉，希望大家一起來吃香蕉，挺蕉農。

位在基隆信一路156號的享住旅店在臉書貼文，如果民眾有經過享住旅店的話，歡迎大家自由免費拿取香蕉，如您也想挺蕉農，歡迎您內洽享住旅店。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，適逢香蕉價格黑暗期，感謝旅宿業者發揮善意和愛心，分享蕉農辛勤種植的成果，回饋給社會大眾一同享用。在落實防疫措施之餘，歡迎大家入住基隆市旅館及民宿，來一場24小時不斷電旅遊。

享住旅店Just Live Inn老闆呂濟譯表示，真正的快樂是來自於幫助別人，因緣際會下得知香蕉生產過剩，導致價格低迷，所以在10、11月約2個月期間將連續發送來自高雄的香蕉。而為保有香蕉的品質與口感，他不嫌麻煩地每周進貨，只為了提供新鮮香蕉給大家享用。

享住旅店除把香蕉作為旅店迎賓水果外，擺放於旅店門口供民眾一同來品嘗，希望拋磚引玉，號召更多人踴躍加入行列，協助蕉農度過困難。

香蕉 基隆 愛心

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