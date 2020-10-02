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台東縣府中秋連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」邀大家體驗

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府中秋連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」活動，邀請連假期間到台東旅遊的朋友們一同認識排灣族金崙溪流域及太麻里溪流域的月亮聚，體驗傳統鞦韆，以及欣賞精采的樂舞表演。記者尤聰光／翻攝
台東縣府中秋連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」活動，邀請連假期間到台東旅遊的朋友們一同認識排灣族金崙溪流域及太麻里溪流域的月亮聚，體驗傳統鞦韆，以及欣賞精采的樂舞表演。記者尤聰光／翻攝

台東縣府中秋連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」活動，邀請連假期間到台東旅遊的朋友們一同認識排灣族金崙溪流域及太麻里溪流域的月亮聚，體驗傳統鞦韆，以及欣賞精采的樂舞表演。

縣府原民處指出，金崙溪流域及太麻里溪流域的排灣族，有著因月亮而團聚聯繫情感的方式，俗稱「月亮聚」，在月圓時，部落青年會廣邀周邊部落青年，圍圈吟唱傳統歌謠，搭起鞦韆，串起了部落青年文化交流的感情線。

中秋4天連假，為讓來遊客距離體驗原民文化，縣府連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」活動，在波浪屋草地區搭建特色鞦韆，設有草地原創市集，讓大家體驗不同的中秋佳節。

活動每天下午4點至6點開放50名女性體驗傳統鞦韆，擺盪時由排灣族人協助及說明鞦韆意義，讓體驗者能深刻瞭解及認識鞦韆意義，另草地原創市集，展出原民特色商品、美食及文創小物。

月亮聚活動，設有草地原創市集，展出原民特色商品、美食及文創小物。記者尤聰光／翻攝
月亮聚活動，設有草地原創市集，展出原民特色商品、美食及文創小物。記者尤聰光／翻攝

連假 青年 中秋

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