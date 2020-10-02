快訊

篩檢陽性！美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2北市長熱門人選同現身 陳時中讚不簡單林右昌熱情介紹

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影

今天中秋連假第二天，中央疫情指揮官衛福部長陳時中今天上午與親友到基隆正濱漁港參觀潮藝術展覽，他說，要多來了解漁民的生活，是臨時私人行程，市長林右昌後來趕至現場介紹。由於兩人都是外傳台北市長熱門人選，互動受到矚目。陳時中多次稱讚林右昌施政不簡單。林右昌對陳到訪則善盡地主之誼，但表示部長是私人行程。

陳時中說，今天是私人行程來基隆看潮藝術，可能會再去吃海鮮，在市長林右昌的領導之下，整個基隆港這幾年的建設都做得很好，知道這邊有一個在地的藝術，藝術和在地結合發展基隆的特色漁港，很值得來看，看了之後確實不簡單。

陳時中表示，市長把人文融入市政裡面，是非常棒的事情，他實地走進船艙裡欣賞布置、陳設及漁民捕魚生活的空間，他說，今天多來了解漁民的生活，很驚訝漁民、漁工在狹小的船艙中討生活，真的很辛苦。

林右昌則介紹正濱漁港的過去到現在，還有市府辦潮藝術的用心，林右昌說，此次利用還在捙魚的漁船布置展場，別具特色，讓民眾了解漁工在狹小的生活空間工作生活是如何的辛苦，正濱漁港還有色彩屋6年多來改變非常，一年比一年遊客多，很有特色。

林右昌與策展人帶領陳時中到潮藝術展區、正濱漁港、色彩屋、阿根納造船廠等地參觀，有民眾看到陳時中突然出現嚇了一跳，一名女粉絲還大喊「部長是我的偶像」，陳時笑著向民眾致意。

由於兩人都是台北市長的熱門人選，今天突如一起出現，受到矚目，兩人互動熱絡，但對其他問題都沒有多談。林右昌則說，今天是部長私人行程到基隆參觀潮藝術。

2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影
2北市長熱門人選相遇，陳時中讚不簡單，林右昌熱情介紹。記者游明煌／攝影

林右昌 陳時中 基隆港

延伸閱讀

因疫情未開食安會議？ 王鴻薇：陳時中離市長越來越遠

食安會報一年未開 陳時中推給防疫

未開食安會報避聚集 葉元之：陳時中代言觀光就不怕？

基隆36對新人古蹟結婚 林右昌：明年公幼和準公幼達70%

相關新聞

影／人潮爆了！太平山、五峰旗總量管制 蹦蹦車票賣光

中秋連假第二天，宜蘭好天氣，民眾開心出遊，宜蘭各大景點都是人，被稱為「抹茶山」的聖母山莊步道健行者眾，五峰旗停車場近9時...

阿塱壹古道 從台東入山首發

阿塱壹古道以往只能從屏東進台東出，昨在潘孟安、饒慶鈴雙東縣長見證，由台東端走進保留區，日後兩端都可以進出；台北的陳姓山友...

台東縣府中秋連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」邀大家體驗

台東縣府中秋連假舉辦「月亮聚‧韆出約定」活動，邀請連假期間到台東旅遊的朋友們一同認識排灣族金崙溪流域及太麻里溪流域的月亮...

2北市長熱門人選同現身 陳時中讚不簡單林右昌熱情介紹

今天中秋連假第二天，中央疫情指揮官衛福部長陳時中今天上午與親友到基隆正濱漁港參觀潮藝術展覽，他說，要多來了解漁民的生活，...

影／怎麼開都順 連假第二天花蓮警方交通疏導各地順暢

中秋連假第二天好天氣，出遊車潮明顯增加，花蓮警方在各重要路口執行交通疏導，包括台8線中橫公路、台9線、台11線等路段，上...

空拍機校園夯基女空拍社開課 女學生：校園空拍這麼美

現在空拍無人機的運用越來越廣範，高中校園也很風行，基隆有學校開課有訓練課程，甚至也成立社團，還有老師帶著畢業學生去考證照...

宜蘭嚴選冠軍米出爐 藍耀毅像呵護孩子種出好稻米

宜蘭嚴選優質米比賽的冠軍得主出爐，由壯圍鄉農民藍耀毅以友善栽培好米拔得頭籌，縣長林姿妙今天前往藍家張貼紅紙，地方人士包括...

宜蘭糕餅祭 為孔明祝壽、送壽桃

宜蘭糕餅業者為祖師爺孔明祝壽，今年擴大在羅東文化二館舉辦兩天「宜蘭糕餅文化祭」活動，除了祝壽大典，還安排擲筊送壽桃、學生...

花蓮鐵道電影院 9日起映12場次

花蓮縣文化局獲文化部補助千餘萬元，將花蓮市鐵道文化園區內有百年歷史的中山堂，打造成具有專業電影規格放映設備的鐵道電影院。...

不利畫斑馬線 基隆八堵路天橋不拆

基隆市八堵路、國安路口天橋，當地暖暖區八西里長林明傳認為使用率低，且天橋老舊有礙觀瞻，老人家爬不上去被迫違規穿越馬路還出...

影／中秋連假首日太平山遊樂區人潮滿 預估明天人更多

中秋節連假首日天氣不錯，宜蘭縣太平山受惠於國家森林遊樂區免費入園，一早就湧入大批人潮，暢快享受森林芬多精，許多想要搭乘蹦...

移民署、陸委會、海基會聯手 共赴台東關懷新住民

台灣新住民人口已超過台灣人口數百分之三，成為台灣第五大族群；移民署在中秋佳節為展現對新住民的重視與關心，昨天特地與陸委會...

熱門新聞

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

結合幾米、彎彎創作 在平溪菁桐和新店碧潭邀民眾賞月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。