2北市長熱門人選同現身 陳時中讚不簡單林右昌熱情介紹

今天中秋連假第二天，中央疫情指揮官衛福部長陳時中今天上午與親友到基隆正濱漁港參觀潮藝術展覽，他說，要多來了解漁民的生活，是臨時私人行程，市長林右昌後來趕至現場介紹。由於兩人都是外傳台北市長熱門人選，互動受到矚目。陳時中多次稱讚林右昌施政不簡單。林右昌對陳到訪則善盡地主之誼，但表示部長是私人行程。

陳時中說，今天是私人行程來基隆看潮藝術，可能會再去吃海鮮，在市長林右昌的領導之下，整個基隆港這幾年的建設都做得很好，知道這邊有一個在地的藝術，藝術和在地結合發展基隆的特色漁港，很值得來看，看了之後確實不簡單。

陳時中表示，市長把人文融入市政裡面，是非常棒的事情，他實地走進船艙裡欣賞布置、陳設及漁民捕魚生活的空間，他說，今天多來了解漁民的生活，很驚訝漁民、漁工在狹小的船艙中討生活，真的很辛苦。

林右昌則介紹正濱漁港的過去到現在，還有市府辦潮藝術的用心，林右昌說，此次利用還在捙魚的漁船布置展場，別具特色，讓民眾了解漁工在狹小的生活空間工作生活是如何的辛苦，正濱漁港還有色彩屋6年多來改變非常，一年比一年遊客多，很有特色。

林右昌與策展人帶領陳時中到潮藝術展區、正濱漁港、色彩屋、阿根納造船廠等地參觀，有民眾看到陳時中突然出現嚇了一跳，一名女粉絲還大喊「部長是我的偶像」，陳時笑著向民眾致意。