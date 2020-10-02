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影／怎麼開都順 連假第二天花蓮警方交通疏導各地順暢
中秋連假第二天好天氣，出遊車潮明顯增加，花蓮警方在各重要路口執行交通疏導，包括台8線中橫公路、台9線、台11線等路段，上午雖然車子不少，但交通都算順暢。
這次連假花蓮住房率相當好，估計會有大量遊客，縣警局及各分局，都在交通熱點、景點周邊強力編排警力執勤。
新城警分局一早就在蘇花公路、中橫公路沿線疏導交通，警方表示，上午以太魯閣國家公園內的台8線天祥段東西向、太魯閣閣口到燕子口段西向的車流量較大，至於台9線145公里處與克尼布東路口，車流不多。玉里警分局警員一早也到重要路口如台9線、台30線玉長公路 花193縣道等重要路段執勤。
連假4天，吉安警分局每天上午8時起在重要路口、觀光景點部署警力，分局長王文生也到各交通熱點視察。吉安警方表示，包括吉安鄉的台開新天堂樂園、壽豐鄉台9省道旁的山姆先生咖啡屋，都是熱門景點，警方將景點左右各120公尺畫為執法重點區，將加強取締違停車輛，此外，193線南濱路段是許多大型車輛必經路線，其中南海四街到花蓮大橋約2.66公里正在施工，也會加強稽查，取締超速。
鳳林警分局也在轄內各觀光景點，包括台11線的豐濱鄉親不知子天空步道、北回歸線，及易壅塞的路段如台9線的萬里溪橋、大全段、光復糖廠等，加強規畫疏導警力。鳳林警分局長林昆達今天上午到正施工拓寬的萬里溪橋視察，他表示，到目前為止，交通都非常順暢，也呼籲駕駛人切勿酒駕、超速、疲勞駕駛，開車時要留意車前狀況，開心平安出遊。
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