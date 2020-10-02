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影／人潮爆了！太平山、五峰旗總量管制 蹦蹦車票賣光
中秋連假第二天，宜蘭好天氣，民眾開心出遊，宜蘭各大景點都是人，被稱為「抹茶山」的聖母山莊步道健行者眾，五峰旗停車場近9時已經客滿，啟動車流管制；太平山入園車輛在上午9時30分已逼近動量總態管制上限，園區已預告，超過1000輛就要管制。
聖母登山步道以抹茶山美景聞名，是相當熱門的健行景點，今天連假加上天氣好，一早人潮湧現，車輛陸續駛入五峰旗風景區停車場，要從五峰旗上山。宜蘭縣政府工商旅遊處表示，因人潮眾多，上午8時50分停車場已經客滿，採一出一進管制。
太平山國家森林遊樂區也在上午9時30分，入園人數超過2500人，太平山莊觀景台及中央階梯到處都是遊客。羅東林管處表示，已經在上午9時30分啟動總態管制預告，透過官網、警廣、沿途6處電子看板提醒遊客，一旦園區車輛超過1000輛，就不再提供車輛入園，要待有車輛離園才會放行。此外，大受歡迎的太平山蹦蹦車，今天車票也已經全部賣光了。
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