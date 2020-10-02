影／人潮爆了！太平山、五峰旗總量管制 蹦蹦車票賣光

中秋連假第二天，宜蘭好天氣，民眾開心出遊，宜蘭各大景點都是人，被稱為「抹茶山」的聖母山莊步道健行者眾，五峰旗停車場近9時已經客滿，啟動車流管制；太平山入園車輛在上午9時30分已逼近動量總態管制上限，園區已預告，超過1000輛就要管制。

聖母登山步道以抹茶山美景聞名，是相當熱門的健行景點，今天連假加上天氣好，一早人潮湧現，車輛陸續駛入五峰旗風景區停車場，要從五峰旗上山。宜蘭縣政府工商旅遊處表示，因人潮眾多，上午8時50分停車場已經客滿，採一出一進管制。