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空拍機校園夯基女空拍社開課 女學生：校園空拍這麼美

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
空拍機校園夯基女空拍社開課，女學生學得不亦樂乎。圖／基隆女中提供
空拍機校園夯基女空拍社開課，女學生學得不亦樂乎。圖／基隆女中提供

現在空拍無人機的運用越來越廣範，高中校園也很風行，基隆有學校開課有訓練課程，甚至也成立社團，還有老師帶著畢業學生去考證照，課程很受到學生歡迎，都覺得很新奇又可學專業的知識。基隆女中最近成立微電影空拍社，並請來專業老師開課，女學生空拍初體驗，都玩得不亦樂乎，看到學校空拍影像，都不禁驚呼「學校空拍原來這麼美」。

國立基隆女中校長陳明印表示，籌備1年多，基隆女中微電影空拍社終於正式成立開課，學生空拍初體驗，都玩得很高興，藉由多旋翼無人飛機飛行練習，從拉近女學生與科技的距離，經由實際操作練習，達到AI 應用的認知目標。

陳明印說，社團課程為工作坊產出式課程，在期末舉辦成果發表會，共同分享，由國立基隆商工航空電子科蔡宗和老師，協助提供無人機設備及親自授課，讓女中學生有跨領域學習的課程。

蔡宗和從空拍機的結構、組裝及配件逐一向學生說明，並讓學生實地操作，他說，上方主要有兩片槳，從物理原理來解釋，正槳和反槳方向不一樣，主要都是因為風力往下才會有浮力往上飛，在安裝槳時要注意。

校園無人機風行，基隆商工有完備的訓練課程，但18歲才能考照，蔡宗和日前就等學校學生等畢業一起報名，師生都通過高級專業證的考試，取得G1證照，對日後學習、就業及專業領域有很大的幫助。

二信中學也結合中華科大航空電子系專業師資與設備，開設「飛行微課程」，導入無人機群飛及飛行機師體驗課程，帶領學生追逐航空夢想。（空拍影片由基隆女中提供）

空拍機校園夯基女空拍社開課，女學生學得不亦樂乎。圖／基隆女中提供
空拍機校園夯基女空拍社開課，女學生學得不亦樂乎。圖／基隆女中提供

空拍機 基隆 微電影

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