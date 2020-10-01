在百年建築觀影 花蓮鐵道電影院將啟用12場次免費索票

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮鐵道文化園區一館內的鐵道電影院斥資千餘萬元打造，本月將配合花蓮電影院啟用，放映12場次電影。記者王燕華／攝影
花蓮鐵道文化園區一館內的鐵道電影院斥資千餘萬元打造，本月將配合花蓮電影院啟用，放映12場次電影。記者王燕華／攝影

花蓮縣文化局獲文化部補助千餘萬元，將花蓮市鐵道文化園區內有百年歷史的中山堂打造成具有專業電影規格放映設備的鐵道電影院，本月配合「花蓮電影節」啟用，國慶日3天連假及18日，共4天放映12場次以運動為主題的電影，讓民眾享受在歷史建築看電影的獨特體驗，採現場索票。

文化局表示，花蓮鐵道電影院位在花蓮鐵道文化園區一館內，原本是日據時期的鐵道部花蓮港出張所，2002年登錄為歷史建築。文化局獲文化部補助，去年動工改建成電影院，共有64席座位及2個無障礙座位，還添購高端放映設備，包括RGB雷射數位放映機、7.1杜比環繞音響，是東部地區唯一非商用影廳的最高級配備。

經過一年整修，鐵道電影院本月啟用，縣府配合10月17日在花蓮登場的全民運動會，舉辦以電影為主題的「以鏡誌動」花蓮電影節，從6月起跑，接連12場校園放映、3場影視工作坊及12場鄉鎮放映後，主影展將於雙十連假起在鐵道電影院登場。

文化局表示，從10月9日至11日及18日，4天共12場次播映以運動為主題的電影。開幕片是9日下午2時的印度片「熱血卡巴迪」，講述一群熱愛卡巴迪運動的鄉村男孩，堅持自己喜愛的運動，勇於挑戰環境。

18日晚間7時的閉幕片「我們的名字叫春日」，由花蓮導演馬躍．比吼執導，記錄關於旅北阿美族人，從傭兵選手到成立花蓮玉里春日龍舟隊參賽的歷程。

詳細影展片單及相關訊息，可上電影節官網https://www.hualienfilm.com/，花蓮縣文化局官網等網站查詢，各場次放映前30分鐘到現場排隊取票，每人限索一張。

花蓮鐵道文化園區一館內的鐵道電影院斥資千餘萬元打造，設備媲美電影院規格。記者王燕華／攝影
花蓮鐵道文化園區一館內的鐵道電影院斥資千餘萬元打造，設備媲美電影院規格。記者王燕華／攝影

電影 鐵道 文化局

延伸閱讀

中秋意外！花蓮計程車倒車失控 撞烤肉人群3人送醫

中秋連假好天氣 花蓮各景點湧人潮

印度新冠肺炎疫情未緩解 仍執行第5階段解封

影／中秋連假首日 蘇花改花蓮路段預估10時後湧車潮

相關新聞

影／中秋連假首日太平山遊樂區人潮滿 預估明天人更多

中秋節連假首日天氣不錯，宜蘭縣太平山受惠於國家森林遊樂區免費入園，一早就湧入大批人潮，暢快享受森林芬多精，許多想要搭乘蹦...

移民署、陸委會、海基會聯手 共赴台東關懷新住民

台灣新住民人口已超過台灣人口數百分之三，成為台灣第五大族群；移民署在中秋佳節為展現對新住民的重視與關心，昨天特地與陸委會...

跟風吉卜力迷因圖 花檢「你不知道的檢察官」超有梗

日本著名動畫大師宮崎駿的吉卜力工作室，日前免費釋出8部動畫高清團供下載，花蓮地檢署跟上熱潮，在「臺灣花蓮地方檢察署」臉書...

台東「嘉明湖手作步道工作假期」 接受報名

深受山友喜愛的嘉明湖國家步道將在11月12日至16日有一場不只是健行的「嘉明湖手作步道工作假期」，台東林區管理處招募18...

中秋4天連假 花蓮市垃圾照常清運

中秋4天連假今天展開，不少民眾規畫假期烤肉，又擔心連假可能不收垃圾。花蓮市公所表示，連假期間垃圾照常清運，若無法配合清運...

天橋老人爬不上去要求畫斑馬線 基市府：路形不適合畫

基隆市八堵路、國安路口設有人行天橋，當地暖暖區八西里長林明傳認為使用率不高，且天橋老舊有礙觀瞻，建議拆除。市府交通處勘查...

羅東汙水下水道BOT 獲金擘獎

宜蘭縣政府執行「羅東地區汙水下水道興建營運移轉（BOT）計畫」，其中羅東夜市因人潮眾多，遲遲無法完成接管。今年受疫情影響...

全台第4座／台東利吉惡地地質公園 啟用

台東利吉惡地地質公園昨天揭牌啟用，11月再添富岡地質公園，台東擁2處地質公園。縣長饒慶鈴說，2處地質公園位在海岸山脈，利...

基隆輕軌 藍促交部月底前說明

基隆國民黨市議員張淵翔昨天開記者會，指基隆輕軌爭議從鬼門開吵到鬼門關，轉眼間又到中秋，連嫦娥丶玉兔都等不到答案。他要求交...

嘉明湖手作步道工作假期 10月1日起開放報名

台灣高山步道最受歡迎的「嘉明湖手作步道工作假期」，往年都在夏天舉辦，今年首度於秋天登場，10月1日起開放報名至12日截止...

熱門新聞

影／救出來了！台灣黑熊受傷各單位齊救援 送往急救站

「不二坊」賺飽飽明起連休5天 代購今仍喊到2倍價

影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

男大生上網問：屏東哪裡最塞車？網友回應超歪樓

新北即日起掛萬面國旗 國慶當天將在八里辦升旗典禮

台北霞海城隍廟駐駕板橋林家花園4天 信徒可求姻緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。