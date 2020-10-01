在百年建築觀影 花蓮鐵道電影院將啟用12場次免費索票
花蓮縣文化局獲文化部補助千餘萬元，將花蓮市鐵道文化園區內有百年歷史的中山堂打造成具有專業電影規格放映設備的鐵道電影院，本月配合「花蓮電影節」啟用，國慶日3天連假及18日，共4天放映12場次以運動為主題的電影，讓民眾享受在歷史建築看電影的獨特體驗，採現場索票。
文化局表示，花蓮鐵道電影院位在花蓮鐵道文化園區一館內，原本是日據時期的鐵道部花蓮港出張所，2002年登錄為歷史建築。文化局獲文化部補助，去年動工改建成電影院，共有64席座位及2個無障礙座位，還添購高端放映設備，包括RGB雷射數位放映機、7.1杜比環繞音響，是東部地區唯一非商用影廳的最高級配備。
經過一年整修，鐵道電影院本月啟用，縣府配合10月17日在花蓮登場的全民運動會，舉辦以電影為主題的「以鏡誌動」花蓮電影節，從6月起跑，接連12場校園放映、3場影視工作坊及12場鄉鎮放映後，主影展將於雙十連假起在鐵道電影院登場。
文化局表示，從10月9日至11日及18日，4天共12場次播映以運動為主題的電影。開幕片是9日下午2時的印度片「熱血卡巴迪」，講述一群熱愛卡巴迪運動的鄉村男孩，堅持自己喜愛的運動，勇於挑戰環境。
18日晚間7時的閉幕片「我們的名字叫春日」，由花蓮導演馬躍．比吼執導，記錄關於旅北阿美族人，從傭兵選手到成立花蓮玉里春日龍舟隊參賽的歷程。
詳細影展片單及相關訊息，可上電影節官網https://www.hualienfilm.com/，花蓮縣文化局官網等網站查詢，各場次放映前30分鐘到現場排隊取票，每人限索一張。
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