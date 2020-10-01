宜蘭嚴選冠軍米出爐 藍耀毅像呵護孩子種出好稻米

宜蘭嚴選優質米比賽的冠軍得主出爐，由壯圍鄉農民藍耀毅以友善栽培好米拔得頭籌，縣長林姿妙今天前往藍家張貼紅紙，地方人士包括鄉長沈清山及農會理事長林听洲等人也都前來祝賀，熱鬧滾滾。

宜蘭嚴選冠軍米競賽今年邁入第三屆，縣政府針對每位參賽者從栽種到採取，層層檢驗嚴格把關，確保農藥零檢出；前兩屆的冠軍得主不但有30萬元獎金，稻米也都賣出非常好的價格，等於是有公家單位替優質農產掛保證。

今年冠軍得主是現年50歲的藍耀毅先生，他在壯圍鄉種植水稻已有30年，除了自家農地外也從事代耕，總栽培規模約42公頃，擁有豐富的栽種經驗。

藍耀毅也經營水稻育苗場，對於水稻的每一個生長階段都很清楚，加上配合一期一休的耕作模式，讓大地休息土壤肥沃，並以嚴謹栽種態度，從育苗到最後的採收，用心栽培出粒粒飽滿、晶瑩剔透的宜蘭優質米，他笑說「就像呵護自己的孩子般」下去種稻。