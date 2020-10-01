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中秋國慶連假宜花行 公路總局推出多項優惠

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中秋與國慶連假接連而來，公路總局對於近期超熱門的宜蘭及花蓮國旅，於連假期間祭出多項優惠措施。圖／公路總局提供
中秋與國慶連假接連而來，公路總局對於近期超熱門的宜蘭及花蓮國旅，於連假期間祭出多項優惠措施。圖／公路總局提供

中秋與國慶連假接連而來，對於近期超熱門的宜蘭及花蓮國旅，公路總局為了讓大家快樂輕鬆遊，這次連假期間特別祭出史上前所未有的多項優惠措施，包含國道客運北花線來回票400元、搭乘北宜線與北花線國道客運享宜花當地租車優惠、臺北-宜蘭及臺北-花蓮鐵公路聯票優惠等。

中壢監理站長吳金全表示，宜蘭和花蓮好山好水，相信有不少新竹的鄉親也會規畫前往，但大家可能會擔心國道5號塞車的狀況，所以公路總局連假期間特別在國道5號和蘇花改針對客運車輛規畫優先通行措施，搭乘國道客運就能搶先一步直奔宜花，同時又能享有各項票價與租車優惠，省錢又省時，其中北花線國道客運更是優惠大加碼，不只來回票400元優惠期間延長適用至10月底，於連假期間搭車還提供美味的咖啡和麻糬，這種超好康服務不是隨時都有，希望大家好好把握。

中壢監理站表示，這次連假宜花大眾運輸優惠措施非常難得，希望大家多多利用，但有些小地方也要特別提醒，像是搭乘北宜線與北花線國道客運享宜花當地租車優惠，需向指定的租賃業者才可適用，名單請參考附表或至公路總局網站查詢；另外宜花租車享國道客運票價加碼優惠的部分，也是有一些重點要留意，必須持同一家國道客運來回票根，搭配租車契約或出租單正本，才能順利享受優惠，如有相關疑問可參考附件說明，或是乘車購票前向北宜或北花線的國道客運業者詢問，不要讓優惠白白溜走了。

本次中秋國慶連假，除了上面提到的優惠措施，還有其他好康優惠要給大家，詳細可上公路總局官網(https://www.thb.gov.tw/)查詢，公路總局就是要挺大家，連假搭乘大眾運輸遊宜花，省時省錢輕鬆GO。

中秋與國慶連假接連而來，公路總局對於近期超熱門的宜蘭及花蓮國旅，於連假期間祭出多項優惠措施。圖／公路總局提供
中秋與國慶連假接連而來，公路總局對於近期超熱門的宜蘭及花蓮國旅，於連假期間祭出多項優惠措施。圖／公路總局提供

中秋節

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