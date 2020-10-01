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高于婷獲選駐美代表處主廚 鳳梨酥讓外國賓客讚不絕口

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
喜愛廚藝的高于婷富有國際經驗，還通曉英、法、日語。圖／取自高于婷臉書
喜愛廚藝的高于婷富有國際經驗，還通曉英、法、日語。圖／取自高于婷臉書

外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫穎而出獲選，並已駐美工作1個月。上午她與父親高瑞榮連絡上，表示正為中秋節忙碌，因為她製作的鳳梨酥讓吃過的外賓們讚不絕口，駐美代表蕭美琴還指示她要再多做一些，好送給美國友人品嘗。

高于婷的父親高瑞榮對女兒能獲得此工作讚不絕口，並認為能在駐美代表處工作是一項光榮；因為，這份工作不僅僅是廚藝而已，而是還帶有著外交的使命。

高瑞榮說，女兒從小對讀書沒有很大的興趣，但對廚藝卻十分喜愛，因此高中階段選擇台中高農夜校就讀，白天就到長榮桂冠飯店或是日本料理店工作，累積工作經驗。他在太平山上開民宿時，女兒還成為當家的創藝料理主廚。

接下來，高于婷再赴法國學習廚藝，但她卻把自己曾被房東欺騙，以及申請學校手續複雜的體驗，又累積成創業資本，在法國成立代辦公司為台灣學子服務；除了解決不少人的困難，她也順利學習到法國廚藝；她的法國住處更是台灣留學生經常聚在一起「開伙」的聚集地。

對於此次能獲選成為駐美代表處的廚師，高瑞榮說，原因和高于婷擅以台灣食材入菜，並把中菜做成西吃，以及她具有英、法和日語能力有關。她不但能以外文設計菜單，上菜時還能進行桌邊說菜，十分符合外交需求。因此高于婷經過實做、面試和再實做的3個階段的評選，打敗了另5位來自各大飯店的名廚而獲得工作機會。

高瑞榮說，最近正值中秋節，高于婷為大家做了鳳梨酥，代表處和外國賓客們讚不絕口，駐美代表蕭美琴因此特別交待高于婷要再多做些，以送美國友入；高于婷為此甚感榮耀，也感覺為台灣的外交付出了努力。

外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫因擅於中菜西吃，脫穎而出。圖／高瑞榮提供
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫因擅於中菜西吃，脫穎而出。圖／高瑞榮提供
高于婷富有國際經驗，還通曉英、法、日語，並能設計菜單。圖／高瑞榮提供
高于婷富有國際經驗，還通曉英、法、日語，並能設計菜單。圖／高瑞榮提供
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫穎而出獲選，並已在美工作一個月。圖／高瑞榮提供
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫穎而出獲選，並已在美工作一個月。圖／高瑞榮提供
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫穎而出獲選。圖／取自高于婷臉書
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫穎而出獲選。圖／取自高于婷臉書
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫。圖／高瑞榮提供
外交部駐美代表處應徵廚師，來自台中、喜愛廚藝的高于婷脫。圖／高瑞榮提供

法國 中秋節

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