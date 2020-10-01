影／中秋連假首日太平山遊樂區人潮滿 預估明天人更多

中秋節連假首日天氣不錯，宜蘭縣太平山受惠於國家森林遊樂區免費入園，一早就湧入大批人潮，暢快享受森林芬多精，許多想要搭乘蹦蹦車的遊客更大排長龍；截至下午2點，共700多輛車、2600多名遊客入園；預估明天連假第二天，遊客人數會更多。

宜蘭昨天天氣濕冷，今天轉晴沒下雨，不過山區仍有些許秋涼意。林務局推出全國各國家森林遊園區可享一次免費入園，網友們比較之後，太平山國家森林遊園區的免費入園的CP值最高，暑假至今的人氣都很旺。

中秋節連假第一天，今天一早就有不少遊客入園，截至下午2點，約有700多輛車次進入、2600多人入園，太平山莊觀景台及中央階梯滿滿賞景遊客，而山上最受歡迎的蹦蹦車前，人潮更是大排長龍。

明天連假第二天，依照以前經驗估算，人潮及車潮都會比第一天還多，一旦入園車輛達1000輛，羅東林管處將啟動總量管制

此外，之前因為擋土牆及聯外道路受損的鳩之澤溫泉區，今天重新對外開放，園區溫泉水可以煮食及泡湯，在山區10幾度的氣溫裡，感覺暖呼呼，大受歡迎。