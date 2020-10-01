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台東「嘉明湖手作步道工作假期」 接受報名
深受山友喜愛的嘉明湖國家步道將在11月12日至16日有一場不只是健行的「嘉明湖手作步道工作假期」，台東林區管理處招募18位對步道工作與環境守護有熱忱的山友，用雙手一起守護嘉明湖國家步道，用實際行動參與步道修復工作。
台東林管處表示，每年步道有超過萬名山友前往，隨著登山活動經年累月的踩踏及氣候變化的影響，嘉明湖步道沿線路段有許多沖蝕及複線化的情形，自前年首辦「嘉明湖手作步道工作假期」活動以來，深受好評，除用另一種方式親近山林外，更能從不同的角度重新認識山林，建立與自然的「共好關係」。
這次工作假期活動，也將利用過去每一位山友背負上山的土石，回填與修復受損的步道。用來自於同樣山系的土石，修復嘉明湖步道。5天4夜的工作假期活動費用6000 元，報名期間即日起至10月12日止，歡迎年滿18歲、對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起守護嘉明湖，報名請逕至這填妥報名表，或將報名表 e-mail 至 jesgai@forest.gov.tw ，洽詢電話（089）324121分機708。
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