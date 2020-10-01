中秋4天連假 花蓮市垃圾照常清運

中秋4天連假今天展開，不少民眾規畫假期烤肉，又擔心連假可能不收垃圾。花蓮市公所表示，連假期間垃圾照常清運，若無法配合清運時間，周二到周四上午在花蓮市清潔隊後門圍牆設有垃圾子車，方便民眾丟垃圾。

市長魏嘉賢說，花蓮市每周的周一、周二，以及周四到周六共5天清運垃圾，除了例假及農曆春節休假3天，清潔隊員都監守崗位，相當辛苦。中秋節4天連假，清潔隊仍會照常清運垃圾及清掃市區街道，民眾可依時間在垃圾車抵達時丟垃圾，但也提醒落實垃圾分類，一起維護花蓮市的環境，