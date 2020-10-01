聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋4天連假 花蓮市垃圾照常清運
中秋4天連假今天展開，不少民眾規畫假期烤肉，又擔心連假可能不收垃圾。花蓮市公所表示，連假期間垃圾照常清運，若無法配合清運時間，周二到周四上午在花蓮市清潔隊後門圍牆設有垃圾子車，方便民眾丟垃圾。
市長魏嘉賢說，花蓮市每周的周一、周二，以及周四到周六共5天清運垃圾，除了例假及農曆春節休假3天，清潔隊員都監守崗位，相當辛苦。中秋節4天連假，清潔隊仍會照常清運垃圾及清掃市區街道，民眾可依時間在垃圾車抵達時丟垃圾，但也提醒落實垃圾分類，一起維護花蓮市的環境，
花蓮市公所表示，配合環保署垃圾不落地政策，目前花蓮市區已經沒有放置垃圾子車，但有些民眾因上班等原因，無法配合垃圾車時間，為了便民，清潔隊在花蓮市華西61號，也就是清潔隊部的後門圍牆，設有垃圾子車，每周二及周四上午8時至12時可供丟垃圾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言