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天橋老人爬不上去要求畫斑馬線 基市府：路形不適合畫
基隆市八堵路、國安路口設有人行天橋，當地暖暖區八西里長林明傳認為使用率不高，且天橋老舊有礙觀瞻，建議拆除。市府交通處勘查後，認為當地路形等條件，不適合畫設斑馬線，決定暫不拆除，否則可能會有更多行人違規穿越道路，衍生交通亂象。
基隆市過去興建不少人行天橋，隨著都市發展變遷和市民生活需要，市府評估交通空間規畫及民眾生活需求，逐步改以畫設斑馬線，拆除使用率偏低的天橋。
近10年天橋拆除工程包括2011年拆除忠一路「獅子陸橋」，到2015年間又拆除深澳國小、調和街、海大、暖江橋和仁五路、愛三路天橋。最近一次拆除天橋工程是兩年前，拆除安樂路2段長庚醫院附近的人行天橋。
林明傳說，當地鄰長和居民多方陳情，認為八堵路、國安路T字路口的天橋老舊，年紀大的老人家爬行困難，近幾個月就有老人家在穿越八堵路時被撞。
林明傳認為，現在八堵路僅靠市區一側，八西里民活動中心前有畫斑馬線，希望在靠近過港路這一側也畫斑馬線，讓行人能更安全過馬路。如果用路人使用便利，天橋就可拆除。
基市府交通處交通規劃科長黃琬雯說，八堵路、國安路交叉路口的天橋仍有少數民眾使用，加上當地路形等條件限制，國安路口又無足夠行人庇護空間，不利設置號桿及畫設斑馬線。
黃琬雯表示，八堵路、國安路口車流量大，大型車輛又多，如果不能在八堵路靠過港路這一側畫斑馬線，又拆除天橋，部分原本走天橋的民眾，可能不願多走一段路，改走過港路口斑馬線，而是選擇冒險違規穿越八堵路，對交通安全威脅更大，因此目前暫不拆除天橋。
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