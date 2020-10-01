天橋老人爬不上去要求畫斑馬線 基市府：路形不適合畫

基隆市八堵路、國安路口設有人行天橋，當地暖暖區八西里長林明傳認為使用率不高，且天橋老舊有礙觀瞻，建議拆除。市府交通處勘查後，認為當地路形等條件，不適合畫設斑馬線，決定暫不拆除，否則可能會有更多行人違規穿越道路，衍生交通亂象。

基隆市過去興建不少人行天橋，隨著都市發展變遷和市民生活需要，市府評估交通空間規畫及民眾生活需求，逐步改以畫設斑馬線，拆除使用率偏低的天橋。

近10年天橋拆除工程包括2011年拆除忠一路「獅子陸橋」，到2015年間又拆除深澳國小、調和街、海大、暖江橋和仁五路、愛三路天橋。最近一次拆除天橋工程是兩年前，拆除安樂路2段長庚醫院附近的人行天橋。

林明傳說，當地鄰長和居民多方陳情，認為八堵路、國安路T字路口的天橋老舊，年紀大的老人家爬行困難，近幾個月就有老人家在穿越八堵路時被撞。

林明傳認為，現在八堵路僅靠市區一側，八西里民活動中心前有畫斑馬線，希望在靠近過港路這一側也畫斑馬線，讓行人能更安全過馬路。如果用路人使用便利，天橋就可拆除。

基市府交通處交通規劃科長黃琬雯說，八堵路、國安路交叉路口的天橋仍有少數民眾使用，加上當地路形等條件限制，國安路口又無足夠行人庇護空間，不利設置號桿及畫設斑馬線。