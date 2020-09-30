嘉明湖手作步道工作假期 10月1日起開放報名

台灣高山步道最受歡迎的「嘉明湖手作步道工作假期」，往年都在夏天舉辦，今年首度於秋天登場，10月1日起開放報名至12日截止，限額18人，歡迎民眾踴躍參加。

林務局台東林管處表示，今年邁入第5年的「嘉明湖手作步道工作假期」，是台東林管處與台灣千里步道協會合作，招募來自各地的志工，用最簡單的工具，以就地取材的方式、不破壞生態，並融合步道環境的特性，來進行嘉明湖步道修復工作。

台東林管處表示，近年來台東林管處發起的「一人一公斤，為嘉明湖步道永續而揹」活動，號召山友背土石上山，至今累積超過1萬2000公斤的土石，都會作為志工回填步道上沖蝕溝的材料。

5天4夜的工作假期，將在嘉明湖步道上針對步道沖蝕溝、積水、崩塌處及坡度過陡等問題進行改善，並在最後一天安排前往海端鄉崁頂部落，透過參與布農族小米文化的體驗，喚起對生活本質的珍惜、知足與共享，也擴展對布農文化的認識與了解。

台東林管處代理處長吳昌祐表示，嘉明湖手作步道工作假期自105年推出以來，已在步道上累積不少既美麗又自然的痕跡，以集結眾人之力，持續進行的嘉明湖手作步道接力工作，是嘉明湖步道上最動人的風景。

吳昌祐表示，這次活動招募18名民眾，活動日期訂於11月12日至16日辦理，5天4夜的活動費用每人收新台幣6000元，報名期間自10月1日起至10月12日下午5時止，歡迎年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起加入嘉明湖步道「手」護行列。

報名網址：https://forms.gle/ZEggNyFVqqAPMakV9；洽詢電話（089）324121分機708。