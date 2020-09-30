花蓮金針花期近尾聲 中秋連假還有機會欣賞金黃花海

花蓮南區赤科山、六十石山金針花期逐漸進入尾聲，不過山區仍有金黃花海可以欣賞，尤其六十石山花開約8成，預估中秋連假仍有一波賞花潮，針農歡迎民眾把握最後機會上山走走，玉里警方提醒民眾上下山注意路況小心慢行。

玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩地金針花種植面積350公頃，是全台最大產地，每年8、9月是花期。今年留花供觀賞的面積共65公頃，因天熱加上缺水，金針晚開，目前赤科山約有3成，六十石山則花開8成，富里鄉農會總幹事張素華邀請民眾把握機會，在中秋連假上山走走。

預估中秋連假仍會有一波賞花人潮，玉里警分局近日規畫連假交通疏導，也將兩大金針山產業道路納入。

玉里警分局表示，連假期間將在台9線、花193縣道、台30線玉長公路的安通路段等重要路口，採取分區、分段、熱時、熱點等策略執行交通疏導，包括台9線266公里處三民段、273公里處酸柑段、291公里處竹田馬嘉祿段、300公里處富南段；193縣道93公里、95.5公里處的春日、松浦段、101.5公里、104公里處的觀音、高寮段、以及赤科山、六十石山等重要路段，都請民眾依速限小心慢行。

警方也將在這些重要路段，針對酒後駕車、超速、競速等危險駕車行為，還有市區、火車站違規停車、設攤等違規行為加強執法。