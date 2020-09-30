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花蓮金針花期近尾聲 中秋連假還有機會欣賞金黃花海

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉六十石山目前金針花仍有8成開花，富里鄉農會邀民眾連假上山欣賞。圖／富里鄉農會總幹事張素華提供
花蓮富里鄉六十石山目前金針花仍有8成開花，富里鄉農會邀民眾連假上山欣賞。圖／富里鄉農會總幹事張素華提供

花蓮南區赤科山、六十石山金針花期逐漸進入尾聲，不過山區仍有金黃花海可以欣賞，尤其六十石山花開約8成，預估中秋連假仍有一波賞花潮，針農歡迎民眾把握最後機會上山走走，玉里警方提醒民眾上下山注意路況小心慢行。

玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩地金針花種植面積350公頃，是全台最大產地，每年8、9月是花期。今年留花供觀賞的面積共65公頃，因天熱加上缺水，金針晚開，目前赤科山約有3成，六十石山則花開8成，富里鄉農會總幹事張素華邀請民眾把握機會，在中秋連假上山走走。

預估中秋連假仍會有一波賞花人潮，玉里警分局近日規畫連假交通疏導，也將兩大金針山產業道路納入。

玉里警分局表示，連假期間將在台9線、花193縣道、台30線玉長公路的安通路段等重要路口，採取分區、分段、熱時、熱點等策略執行交通疏導，包括台9線266公里處三民段、273公里處酸柑段、291公里處竹田馬嘉祿段、300公里處富南段；193縣道93公里、95.5公里處的春日、松浦段、101.5公里、104公里處的觀音、高寮段、以及赤科山、六十石山等重要路段，都請民眾依速限小心慢行。

警方也將在這些重要路段，針對酒後駕車、超速、競速等危險駕車行為，還有市區、火車站違規停車、設攤等違規行為加強執法。

玉里警分局長陳蔚文說，依以往經驗，遊客上山賞金針花時，容易發生車輛故障及意外，呼籲上山前應確實檢查車輛機件性能是否正常。因金針山產業道路較狹小且多彎道，下山道路陡峭，已製作3公尺的大型險降坡告示，提醒下山務必打低速檔並放慢車速，避免因頻繁踩煞車，致煞車過熱失靈，希望遊客注意路況，開心出遊平安回家。

花蓮玉里警分局在中秋連假期間將在重要路段加強取締超速等違規行為。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里警分局在中秋連假期間將在重要路段加強取締超速等違規行為。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里警分局提醒民眾到金針花賞花時，要注意路況，下山時使用低速檔，避免頻繁踩煞車。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里警分局提醒民眾到金針花賞花時，要注意路況，下山時使用低速檔，避免頻繁踩煞車。圖／玉里警分局提供

連假 中秋 賞花

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