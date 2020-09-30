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再次榮獲公督盟優秀立委 蔡適應：不負基隆市民的託付

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
再次榮獲公督盟優秀立委，蔡適應：不負基隆市民的託付。圖／蔡適應辦公室提供
再次榮獲公督盟優秀立委，蔡適應：不負基隆市民的託付。圖／蔡適應辦公室提供

在各項指標評鑑下，基隆市唯一的立法委員蔡適應，再次榮獲公民監督國會聯盟「優秀立委」。蔡適應表示，非常感謝公督盟評鑑的肯定，各項重大工程、計畫都持續進行中，不負基隆市民的託付。

蔡適應表示，非常感謝公督盟評鑑的肯定，還有基隆市民在許多公民意見的表達上，給予他正面的評鑑，從第9屆至第10屆立委，陸續推動麥金路、基金公路重鋪、平整化，路基及人行道改善，還有整治整個基隆水域的水環境，北海岸自行車道串連，已逐漸做出成效。

蔡適應說，還有老舊高地社區的供水改善、爭取中央補助國中小遊具及設備提升，大武崙森林公園第一期年底完工，也都持續進行中，不負基隆市民的託付。

蔡適應表示，爭取國慶晚會在基隆，目的在創造人流與消費，振興基隆的經濟，這是有史以來第一次，基隆承接中央的國慶晚會，希望各位朋友一起來參與盛會。

公民監督國會聯盟公布第十屆第一會期立法委員問政評鑑，該評鑑分為初審、複審兩個階段，初審階段共有五個評鑑小組，分別從基本表現及公民評鑑、言行及官司評鑑、法案評鑑、預算案評鑑、正副院長及黨團幹部評鑑，歷時半年、經17次嚴謹審查討論，累計1739人次參與公民評鑑立委質詢影片討論，並在9月27日舉辦複審會議，審查委員依據初審資料、歷時兩天決議出第十屆第一會期優秀立委、優秀立委(黨團幹部)及待觀察立委。

基隆 蔡適應 公督盟

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