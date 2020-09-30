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基隆36對新人古蹟結婚 林右昌：明年公幼和準公幼達70%

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影
基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影

基隆古蹟婚禮今天上午在剛修復完成的基隆要塞司令部校官眷舍舉辦，36對新人在基隆市長林右昌、慶安宮主委童永、議長蔡旺璉的證婚下，在百年古蹟浪漫氛圍中完成終身大事。市長林右昌說，明年基隆公幼和準公幼的比率可達70%，小朋友3歲之後進到幼兒園會比其他縣市負擔來得輕。

基隆市民聯合婚禮首次結合文化部挹注的「基隆大歷史場景修復計畫」，選在校官眷舍舉辦浪漫古蹟婚禮，基隆要塞司令部校官眷舍歷經了日治時期、二戰轟炸、二二八事件，見證了時代的興衰起落，今天婚禮讓這個近百年歷史的古蹟顯得喜氣洋洋，再次見證幸福。新人並在司令官邸、槓子寮砲台、旭丘山坡白教堂拍攝很古色古香的婚紗照。

基隆市長林右昌說，基隆市公幼和準公幼的比率全台最高，目前達60%，明年可以達70%，因為會在每一間小學都增設附設幼兒園，也就是說，未來小朋友3歲之後進到幼兒園會比其他縣市負擔來得輕。至於0到2歲小朋友托嬰的照顧，社會處正在尋找能增設托嬰中心的地方，希望大家多多努力，早生貴子。

民政處指出，往年聯合婚禮報名都迅速秒殺額滿，今年改採報名抽籤制，並增加名額為36組，幸運取得參加資格的新人都非常興奮。新人不乏有長跑10年以上的情侶，也有小學同學，後來因緣際會交往結為連理。

有超過15間基隆在地業者熱情加入「辦嫁妝」行列，慶安宮、泉利米香、星夢郵輪、基隆港務公司等贊助郵輪蜜月禮10套、住宿券等多項好禮。每對新人還可以獲得多功能氣炸烘烤爐、結婚書約、市長親筆簽名金鏟子、議長贊助的高級鍋具等。

基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影
基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影
基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影
基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影
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基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影
基隆36對新人古蹟結婚，林右昌：明年公幼和準公幼達70%。記者游明煌／攝影

基隆港 婚禮 古蹟

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