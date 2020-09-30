花蓮兩大金針山仍盛開 中秋連假是最後賞花期

花蓮金針花季活動雖結束，但玉里鎮赤科山開花面積仍有3成，富里鄉六十石山則逾8成金針花盛開。富里鄉農會總幹事張素華強調，花況還不錯，中秋假期則是今年最後賞花時節。

花蓮赤科山、六十石山2大金針山，總計種植約350公頃，是台灣最大金針花種植面積，每年預留一定面積供觀光賞花海，今年留花面積約65公頃，雖金針花季活動在13日已結束，不過金針花仍持續盛開。

赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓說，暑假期間花況開得很好，原本估計盛花期可以撐到中秋連假，不過因最近雨下得多，金針花只剩3、4成，且集中在大石茶園等較晚開花的區域，不過店家仍會持續營業到雙十節，歡迎民眾上山走走。

較南邊的六十石山不受降雨影響，花況不減反增。張素華說，今年暑假氣溫高、雨量少，有些區域現在才進入盛花期，延長花期，目前估計開花面積至少超過8成，中秋連假正好是最後的賞花時節。

張素華說，為因應中秋連假上山人潮，農會有規畫在山區賞花熱點進行交通疏導，上、下山則沒有管制，呼籲上山民眾遵守指揮，山區道路狹窄切勿任意停車。

另外，因應中秋連假賞花人潮，花蓮玉里警分局針對火車站、景點加強交通疏導措施，兩大金針山產業道路因道路陡峭，最大坡度約30度，也設置大型告示牌警示，提醒駕駛以低速檔行駛，避免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈。