快訊

中午12時37分 東北地區發生中型有感地震

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮兩大金針山仍盛開 中秋連假是最後賞花期

中央社 / 花蓮縣30日電

花蓮金針花季活動雖結束，但玉里鎮赤科山開花面積仍有3成，富里鄉六十石山則逾8成金針花盛開。富里鄉農會總幹事張素華強調，花況還不錯，中秋假期則是今年最後賞花時節。

花蓮赤科山、六十石山2大金針山，總計種植約350公頃，是台灣最大金針花種植面積，每年預留一定面積供觀光賞花海，今年留花面積約65公頃，雖金針花季活動在13日已結束，不過金針花仍持續盛開。

赤科山農村社區發展協會理事長陳期泓說，暑假期間花況開得很好，原本估計盛花期可以撐到中秋連假，不過因最近雨下得多，金針花只剩3、4成，且集中在大石茶園等較晚開花的區域，不過店家仍會持續營業到雙十節，歡迎民眾上山走走。

較南邊的六十石山不受降雨影響，花況不減反增。張素華說，今年暑假氣溫高、雨量少，有些區域現在才進入盛花期，延長花期，目前估計開花面積至少超過8成，中秋連假正好是最後的賞花時節。

張素華說，為因應中秋連假上山人潮，農會有規畫在山區賞花熱點進行交通疏導，上、下山則沒有管制，呼籲上山民眾遵守指揮，山區道路狹窄切勿任意停車。

另外，因應中秋連假賞花人潮，花蓮玉里警分局針對火車站、景點加強交通疏導措施，兩大金針山產業道路因道路陡峭，最大坡度約30度，也設置大型告示牌警示，提醒駕駛以低速檔行駛，避免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈。

中秋 賞花 連假

延伸閱讀

中秋連假搭客運到宜蘭超划算 車資不花錢還倒賺手搖飲

明起中秋連假 高雄市預計下午2點後即湧現車潮

中秋連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

明起中秋連假 陳其邁：加強交通、治安、防火

相關新聞

花蓮兩大金針山仍盛開 中秋連假是最後賞花期

花蓮金針花季活動雖結束，但玉里鎮赤科山開花面積仍有3成，富里鄉六十石山則逾8成金針花盛開。富里鄉農會總幹事張素華強調，花...

基隆輕軌爭議 藍議員要求交通部10月底說明否則台北見

基隆市國民黨市議員張淵翔今天上午召開記者會，指基隆輕軌的爭議，從7月引發爭議後，至今已逾2個月，遲遲未見交通部針對此事公開向民眾做過正式說明，要求交通部在10月底前，必須給基隆市民一個明確的說明，否則將結合立院黨團的力量，一起帶隊到交通部要答案，表達民眾最直接的訴求。

全台2座地質公園的台東縣 今「利吉地質公園」揭牌

台東縣經多年審議決議通過劃設「東部海岸富岡地質公園」與「利吉惡地地質公園」，今天利吉惡地地質公園率先揭牌啟用，11月21...

2020台灣稻米達人賽 池上農民奪有機米組全國冠、亞軍

2020年台灣稻米達人冠軍賽結果揭曉，面對來全台各地稻米達人競爭，台東縣池上鄉官聲燐、曾鵬璋2位獲評審青睞，分 別為自己...

冬天洗冷水澡、盥洗室沒隔間 外籍漁工生活仍沒改善

宜蘭南方澳大橋斷橋造成六名外籍漁工喪命，事故將屆滿一年，「外籍漁工的生活改善了嗎？」宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，...

南方澳斷橋周年 新橋重建下月動工

10月1日南方澳大橋斷裂將滿周年，斷橋後從中央到地方都注意到橋梁安全及檢測。台灣港務公司說，事故發生後，立即啟動緊急採購...

搶進羅東東區 特力屋遷店

宜蘭市及羅東鎮東區近來人口數成長，店家也增多，特力集團相中羅東後火車站發展潛力，將特力屋從原本位於羅東市區遷店到後火車站...

徐榛蔚停權案若申訴 國民黨：會重新思考

花蓮縣長徐榛蔚停權1年6個月案，有近500位黨代表連署建議考紀會重新審理，國民黨秘書長李乾龍昨天表示，他已與徐榛蔚溝通，...

基隆國慶晚會 送國旗口罩

今年的國慶晚會10月9日在基隆港西4碼頭登場，基隆市長林右昌昨天指出，5千張入場券已被索取一空，但當晚8時過後會再提供1...

台東安心補助自由行執行率達9成1 縣府自信全台前三名

台東縣政府交通及觀光發展處表，截至9月29日止，安心旅遊補助自由行台東的執行率達91%，4億元已用3億6283萬元，申請...

台東故事館今重開張營運 變身複合式書店也賣餐飲

台東故事館今天重新開張營運，變身複合式書店，店家：「不買書、不點餐飲，也歡迎大家隨時入內歇歇腿，看看書，書別私下走就好。...

相中羅東後火車站發展潛力 特力屋遷店搶進東區

宜蘭市及羅東鎮的東區近來人口數成長，店家也增多，特力集團相中羅東後火車站發展潛力，從原本位於羅東市區遷店到後火車站的光榮...

熱門新聞

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

台中車站商圈 防塞車替代路線圖看這邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。