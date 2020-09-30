全台2座地質公園的台東縣 今「利吉地質公園」揭牌
台東縣經多年審議決議通過劃設「東部海岸富岡地質公園」與「利吉惡地地質公園」，今天利吉惡地地質公園率先揭牌啟用，11月21日東部海岸富岡地質公園接續啟用，成為全台擁有2處地質公園的縣市。
縣長饒慶鈴表示，2處地質公園都位在海岸山脈，利吉惡地地質公園99年推動，今天公告為台東縣自然地景後，將以步道串聯富源山區，結合利吉農特產芭樂及社區產業，希望成為台東深度旅遊亮點。
「利吉惡地地質」素有「台東地質國寶」，寬2公里、深1公里，面積約3千餘萬平方公尺，為菲律賓海板塊前緣，菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓後，經歷長時間風化、雨蝕，地表沖刷成一條條的雨蝕溝，造就出特殊的地質結構。
除利吉惡地地質公園公告為台東縣自然地景，東海岸知名景點「小野柳」今年7月也經縣府文資會進行審議通過，正式更名為東部海岸富岡地質公園，並在11月21日正式揭牌啟用，成為台東縣第2處縣自然地景。
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