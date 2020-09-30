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2020台灣稻米達人賽 池上農民奪有機米組全國冠、亞軍
2020年台灣稻米達人冠軍賽結果揭曉，面對來全台各地稻米達人競爭，台東縣池上鄉官聲燐、曾鵬璋2位獲評審青睞，分 別為自己奪得台灣有機米組全國冠軍及亞軍。
今年行政院農業委員會29日舉辦今年台灣稻米達人冠軍賽，分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」2組，今年有55個鄉鎮參賽，總計參賽農友759人；參賽農友是各鄉鄉鎮賽冠軍代表，且通過農藥殘留與品種純度檢驗，才能取得全國賽參賽資格。
全國賽分成二階段審查，第一階段比稻米外觀、品質規格、蛋白質含量檢測評分，各組取前10名進入第二階段評選，第二階段評選由專業評審團進行糙米外觀性狀、食味官能品評，官聲燐、曾鵬璋勇奪台灣有機米組冠、亞軍，也為池上保住冠軍米鄉榮譽。
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