2020台灣稻米達人賽 池上農民奪有機米組全國冠、亞軍

2020年台灣稻米達人冠軍賽結果揭曉，面對來全台各地稻米達人競爭，台東縣池上鄉官聲燐、曾鵬璋2位獲評審青睞，分 別為自己奪得台灣有機米組全國冠軍及亞軍。

今年行政院農業委員會29日舉辦今年台灣稻米達人冠軍賽，分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」2組，今年有55個鄉鎮參賽，總計參賽農友759人；參賽農友是各鄉鄉鎮賽冠軍代表，且通過農藥殘留與品種純度檢驗，才能取得全國賽參賽資格。