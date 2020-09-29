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基隆抗議萊豬進口 川普相、美國旗遭噴漆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝
基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝

基隆市國民黨市議員韓世昱今天在里民會堂辦健康講座，民眾出席踴躍，訴求「顧健康、零檢出」，要求執政黨不能罔顧人民健康，應該比照先進國家堅持嚴格要求零檢出，且要非常清楚標示含瘦肉精的食品。現場民眾擔心進口萊豬進口恐危健康，對川普相片及美國國旗噴漆表達不滿。

主講人林家莘是有30幾年資深營養師，他對「瘦肉精─萊特多巴胺」對身體健康的影響有深入的分析，她表示，長期大量食用含有萊特多巴胺的肉品，將有可能導致瘦肉精中毒現象，例如心悸、四肢肌肉顫抖、頭暈、乏力、心跳過速、甲狀腺機能亢進，更嚴重將可能導致神經系統損壞等。

現場民眾出席踴躍，前立委謝國樑、市政顧問韓良圻都到場關心，訴求「顧健康、零檢出」，要求執政黨不能罔顧人民健康，應該比照先進國家堅持嚴格要求零檢出，且要非常清楚標示含瘦肉精的食品，出賣國人健康。

現場民眾說，為何獨獨要把含有瘦肉精的肉品開放進口給台灣，難道這就叫做愛台灣？現場民眾不滿，向川普相片及美國國旗噴漆抗議。

現場還發生插曲，一名工作人員在布置現場時，不小心被美工刀割傷流血，緊急就醫。

基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝
基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝
基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝
基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝
基隆議員韓世昱抗議萊豬進口，民眾噴漆川普相片及美國國旗。記者游明煌／翻攝
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