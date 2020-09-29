台東安心補助自由行執行率達9成1 縣府自信全台前三名

台東縣政府交通及觀光發展處表，截至9月29日止，安心旅遊補助自由行台東的執行率達91%，4億元已用3億6283萬元，申請房間數為36萬2000餘間，台東縣有信安心旅遊執行率含六都在內，絕對是全台前三名。

縣政府交通及觀光發展處觀光管理科科長徐一中說，為了進 一步刺激10月台東旅遊，配合中央安心旅遊補助延長至10月底，台東縣政府加碼推出數位紅包，讓10月來台東旅遊的遊客在入住台東所有合法飯店、民宿時就能摸彩抽數位紅包。

數位紅包有2萬枚、1萬枚、5000枚、2000枚、1000枚5種，裡頭是台東發行的虛擬「台東金幣」，每10枚金幣等值之詒幣1元，可在台東近2百家飯店、餐廳、農會超市、伴手禮店消費折抵現金，如抽中2萬枚台東金幣，就等於拿到價值2000元現金。等於民眾台東玩，買2000元的伴手禮，錢全由台東縣政府來出。