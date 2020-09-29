快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東安心補助自由行執行率達9成1 縣府自信全台前三名

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
中秋四天連假前兩天，台東各飯店都客滿，連今天非假日，台東一樣有不少遊客。記者羅紹平／攝影
中秋四天連假前兩天，台東各飯店都客滿，連今天非假日，台東一樣有不少遊客。記者羅紹平／攝影

台東縣政府交通及觀光發展處表，截至9月29日止，安心旅遊補助自由行台東的執行率達91%，4億元已用3億6283萬元，申請房間數為36萬2000餘間，台東縣有信安心旅遊執行率含六都在內，絕對是全台前三名。

縣政府交通及觀光發展處觀光管理科科長徐一中說，為了進 一步刺激10月台東旅遊，配合中央安心旅遊補助延長至10月底，台東縣政府加碼推出數位紅包，讓10月來台東旅遊的遊客在入住台東所有合法飯店、民宿時就能摸彩抽數位紅包。

數位紅包有2萬枚、1萬枚、5000枚、2000枚、1000枚5種，裡頭是台東發行的虛擬「台東金幣」，每10枚金幣等值之詒幣1元，可在台東近2百家飯店、餐廳、農會超市、伴手禮店消費折抵現金，如抽中2萬枚台東金幣，就等於拿到價值2000元現金。等於民眾台東玩，買2000元的伴手禮，錢全由台東縣政府來出。

另今年中秋連假，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，台東地區凱旋星光酒店、GAYA酒店、鹿鳴酒店、桂田喜來登酒店、娜路彎酒店、台東富野商旅等多數飯店連假前兩天的訂房率都客滿，但10月3、4日因處連假尾端，收假在即，各飯店訂房情約七至九成。

中秋四天連假前兩天，台東各飯店都客滿，連今天非假日，台東一樣有不少遊客。記者羅紹平／攝影
中秋四天連假前兩天，台東各飯店都客滿，連今天非假日，台東一樣有不少遊客。記者羅紹平／攝影
中秋四天連假前兩天，台東各飯店都客滿，連今天非假日，台東一樣有不少遊客。記者羅紹平／攝影
中秋四天連假前兩天，台東各飯店都客滿，連今天非假日，台東一樣有不少遊客。記者羅紹平／攝影

台東 安心旅遊 連假

延伸閱讀

安心旅遊補助延到10月底 桃園續推免費一日遊

安心旅遊補助續辦至10月底 業者感謝政府未斷炊

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

華信航空推秋季預購優惠 三天兩夜自由行每人2,999元起

相關新聞

台東安心補助自由行執行率達9成1 縣府自信全台前三名

台東縣政府交通及觀光發展處表，截至9月29日止，安心旅遊補助自由行台東的執行率達91%，4億元已用3億6283萬元，申請...

台東故事館今重開張營運 變身複合式書店也賣餐飲

台東故事館今天重新開張營運，變身複合式書店，店家：「不買書、不點餐飲，也歡迎大家隨時入內歇歇腿，看看書，書別私下走就好。...

相中羅東後火車站發展潛力 特力屋遷店搶進東區

宜蘭市及羅東鎮的東區近來人口數成長，店家也增多，特力集團相中羅東後火車站發展潛力，從原本位於羅東市區遷店到後火車站的光榮...

書法教育園區 為孔子像遮雨

基隆市政府在暖西國小設立「基隆市書法教育園區」，做為師生書法進修學習與休閒場所，園區在昨天教師節揭牌，並為戶外至聖書園的...

私房秘境／林榮舊站 重回「趕火車」

花蓮鳳林鎮林榮社區公園前身為林榮火車站，由於鐵路改線廢站38年，在社區居民努力下，獲得台鐵及鎮公所協助，改造成林榮里社區...

四結1.4萬斤神龜 酬神濟貧

宜蘭縣四結福德廟香火鼎盛，更因擁有一座12層樓高的金身土地公而聞名，廟方為了迎接農曆8月15日的福德正神千秋，特別採用3...

全台最美 大武衛生所啟用

台東縣大武鄉衛生所及南迴緊急醫療中心新建大樓昨天啟用，縣長饒慶鈴、衛福部常務次長石崇良等人剪綵，高雄醫學大學支援醫護人力...

花蓮統帥土地舊址賣4億元 規畫蓋飯店商場大樓

花蓮在2018年發生0206大地震，當時倒塌的統帥大飯店早已夷為平地，經過閒置2年多後，土地已找到買家。據了解，地主以每...

台東治安消防民調全台雙冠 饒慶鈴：打造安全健康城市

2020年《遠見》縣市總體競爭力調查出爐，台東縣整體表現在六都以外獲得縣市組第2名，在九大面向中的「治安」與「公共安全與...

全台最美大武衛所今啟用 衛福部官員曾嫌不像官署

常被許多路過南迴公路遊客誤認為觀光商旅、大型民宿，全台最美的大武衛生所及南迴緊急醫療中心今天風光啟用，其實風光背後經歷波...

熱門新聞

勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評

6年後將有臨時火車站 平鎮市民搭火車不用再跑到中壢

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

獨／台南站北側百年轉車台將拆成28塊 文史人士：劊子手

冒大雨漏夜排隊 民眾搶中和納骨堂新塔位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。