台東故事館今重開張營運 變身複合式書店也賣餐飲

台東故事館今天重新開張營運，變身複合式書店，店家：「不買書、不點餐飲，也歡迎大家隨時入內歇歇腿，看看書，書別私下走就好。」

重新開張的台東故事館賣書也賣餐飲，民眾入內可隨意取閱陳列架上的書籍，也可以點一份餐點、一杯咖啡或其他茶品，悠閒的邊看書，邊享用餐點，看到喜歡的書，可以買回去，有點餐飲者可折抵書價50元。

曾在台東營運13年的誠品書局今年4月30日租約到期後，決定撤出台東故事館，為了讓台東能有一處高品質的書店與閱讀空間，台東縣文化處從今年5月1日起歷經3次招商委託經營台東故事館，前兩次都流標，直到第3次招商，終由左岸生活設計有限公司取得9年10個月的經營權。

上午開幕儀式由台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、天下雜誌基金會秘書長凌爾祥等共同開啟書店大門。

饒慶鈴表示，4個月前經營13年的誠品離開台東，她對縣民承諾：「下一個接棒台東故事館的經營團隊，一定會守住文化，創造新機，帶給台東人另一種的幸福」，經由文化處努力，終讓台東故事館重新開張。

縣文化處指出，重新營運的台東故事館內有開放式展覽書坊、親子閱讀空間、手作創藝教室、輕食咖啡等，另有「台東專區」展售台東人創作或與台東有關的小說、散文、傳記等出版品；館內也規畫植物選店，結合書香、花草香、咖啡香，陪伴台東民眾度過自在悠然的每一天。