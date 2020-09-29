國慶晚會10/9在基隆港西4碼頭 限量發主視覺口罩
「2020民主台灣自信前行」國慶晚會10月9日將在基隆港西4碼頭登場，市長林右昌今天說，雖入場券已索取一空，但晚間8時過後開放現場民眾入場，周邊也有市集，歡迎民眾參加。
基隆市長林右昌表示，為帶給參與國慶晚會民眾美好的體驗及深刻印象，市府特別在現場準備紀念品，包括限量紀念加油棒和徽章，及國慶晚會主視覺口罩和國旗口罩，各6600個，發完為止。
林右昌指出，當天憑入場券進場民眾，須填妥姓名和電話，除了實名之外還可參與抽獎活動，頭獎為50吋電視，二獎則是氣炸鍋，還有超過數百個獎項。
文化局長陳靜萍表示，晚會邀請優人神鼓及張正傑帶來震撼的琴鼓演出，還有崇右影藝科技大學活潑的暖場表演，及張瀞云與僑生演出橋段等，在總統蔡英文蒞臨時，基隆港的船隻將配合一起鳴笛，展現在地特色。
陳靜萍說，晚會並邀請重量級卡司及實力唱將，像是玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤、滅火器，另精心規劃金曲歌王荒山亮表演橋段，向寶島歌謠大師、也是出生基隆的葉俊麟致敬，精彩表演輪番上陣，陪大家High整晚。
此外，交通處長李綱表示，10月9日下午4時起至晚間10時實施交通管制，範圍包括港西街、中山2路36巷以北黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放，中山一路海側取消停車格，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言