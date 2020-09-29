國慶晚會10/9在基隆港西4碼頭 限量發主視覺口罩

「2020民主台灣自信前行」國慶晚會10月9日將在基隆港西4碼頭登場，市長林右昌今天說，雖入場券已索取一空，但晚間8時過後開放現場民眾入場，周邊也有市集，歡迎民眾參加。

基隆市長林右昌表示，為帶給參與國慶晚會民眾美好的體驗及深刻印象，市府特別在現場準備紀念品，包括限量紀念加油棒和徽章，及國慶晚會主視覺口罩和國旗口罩，各6600個，發完為止。

林右昌指出，當天憑入場券進場民眾，須填妥姓名和電話，除了實名之外還可參與抽獎活動，頭獎為50吋電視，二獎則是氣炸鍋，還有超過數百個獎項。

文化局長陳靜萍表示，晚會邀請優人神鼓及張正傑帶來震撼的琴鼓演出，還有崇右影藝科技大學活潑的暖場表演，及張瀞云與僑生演出橋段等，在總統蔡英文蒞臨時，基隆港的船隻將配合一起鳴笛，展現在地特色。

陳靜萍說，晚會並邀請重量級卡司及實力唱將，像是玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤、滅火器，另精心規劃金曲歌王荒山亮表演橋段，向寶島歌謠大師、也是出生基隆的葉俊麟致敬，精彩表演輪番上陣，陪大家High整晚。

此外，交通處長李綱表示，10月9日下午4時起至晚間10時實施交通管制，範圍包括港西街、中山2路36巷以北黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放，中山一路海側取消停車格，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場。