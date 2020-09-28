花蓮統帥土地舊址賣4億元 規畫蓋飯店商場大樓

花蓮在2018年發生0206大地震，當時倒塌的統帥大飯店早已夷為平地，經過閒置2年多後，土地已找到買家。據了解，地主以每坪約39.5萬元，總價約4億1500萬元價格，賣給台中建商要蓋飯店商場大樓，並不在意土地位於斷層地質敏感上，周邊商家希望新大樓可帶動更多人潮。

統帥飯店舊址總面積約1053坪，距離東大門夜市走路不用10分鐘，周邊生活機能及交通方便，目前三角形的土地用鐵網圍起來，閒置已快滿3年。

飯店舊址距離「米崙活動斷層」很近，被經濟部地調所列為「活動斷層地質敏感區」，外界擔心是否重演倒塌惡夢。黃姓仲介業者認為，這塊地不算真的在地震帶上，因附近不但有即將落成的21層樓酒店，對面還有一棟約10樓的飯店，歷經大小地震非常安全，再加上疫情國旅市場興盛，可以理解建商買下土地的考量。

黃姓仲介說，該地是商業區，容積率達到380％，將來也可辦容積率移轉，盛傳建商初步規畫興建地下3層、地上15層的飯店、商場複合式大樓。他指出，因花蓮市區的空地大多市國有地、鐵路用地等，超過千坪的完整建地很少，以統帥舊址周邊每坪30多萬元的市場行情來看，這次賣出每坪39.5萬元是合理的價格。