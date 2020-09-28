東管處促銷海鮮鍋？ 原是兼顧環保生態的海洋教育

「這根本是在侮辱藝術家嘛！」文化部幾天前才為了對抗台灣史上最大藝術界浩劫，大動作開記者會捍衛正義。隔天，從英國回國還在居家隔離的花蓮阿美族畫家優席夫又被盜圖了，他氣呼呼的說，這次是公家機關基隆市原住民文化會館盜用他的畫，而且是被拿去當廁所指示圖，他無法忍受，加上這次他已被盜用6次了，之前的原諒換來一而再的被盜用，這次他決定不再姑息。

2020-09-27 17:38