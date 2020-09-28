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東管處促銷海鮮鍋？ 原是兼顧環保生態的海洋教育

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
學生團體在成功鎮海洋環境教室藉遊戲認識海洋資源。圖／東管處提供
學生團體在成功鎮海洋環境教室藉遊戲認識海洋資源。圖／東管處提供

觀光局東管處最近猛推銷「五星級海鮮鍋」但不是吃的，而是為推廣成功鎮海洋生態保育文化，與荒野保護協會台東分會合辦的海洋教育課程，有興趣民眾、機關、學校與社團報名請洽成功鎮海洋環境教室，電話0978236307。

東管處最近在成功鎮海洋環境教室推出「五星級海鮮鍋」教育課程，利用有趣的遊戲方式，讓民眾認識海洋生態資源，學習友善食用海鮮的知識。

目前成功海洋環境教室有三套課程可供民眾報名，課程內容分別為：一般館內導覽：成功旗魚文化介紹等（課程時間1小時，人數：10人以上）；永續海鮮課程：成功旗魚文化介紹、鏢旗魚影片觀賞、五星級海鮮鍋遊戲（課程時間1至1.5小時，人數：20至40人）；鯨豚生態課程：鯨豚生態介紹、鯨豚摺紙DIY。（課程時間1小時，人數10至20人）。

海鮮 鯨豚 生態保育

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