東海岸景點夯 加強疏導交通並新闢郵輪式公車

中秋連假將屆，預期東海岸各景點車流及人潮，東管處增派人力疏導交通，適時開放景區內路邊停車；並新闢「台灣好行」玉長-豐濱線，於中秋及雙十連假期間試營運，供遊客免費搭乘。

全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情控制得宜，國旅大爆發，預期中秋及國慶連假也將湧現出遊潮，尤其以東部最受民眾歡迎，觀光局推估兩個連假住宿總旅遊人次將高達近35萬人次。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，將於東部海岸各景點，包括小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞、石梯坪、北回歸線碑等皆增派人力進行交通疏導工作，車位客滿時開放景區內路邊停車，請遊客配合或分流前往附近景區；另為慶祝國慶日，於國慶日當天各景區免收入園清潔維護費。

此外，串聯山與海的交通，東管處特別規劃台灣好行-玉長豐濱線，將花東縱谷及東部海岸的景區串聯起來，讓旅客輕鬆暢遊花東，可搭火車體驗縱谷之美，然後轉乘公車，縱覽山與海的美景。

東管處指出，台灣好行-玉長豐濱線為郵輪式公車，預計11月正式開行，但先利用中秋節及雙十節連假試營運，免費提供民眾搭乘。上午10時50分自花蓮玉里火車站出發，停靠安通溫泉、長濱、金剛大道、北回歸線碑、石梯漁港、石梯坪等景點，可沿途下車瀏覽周邊美景後，原車再載旅客返程，遊客也可選擇在任一景點下車。

東管處遊憩課長邱資雅受訪說，11月正式開行之後，將推出299元及499元兩款套票，另為配合首行優惠，凡民眾名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」等任一字者，至11月30日前均可免費搭乘。持有東部海岸線套票根者（任何一款），搭乘玉長豐濱線可享半價優惠，歡迎民眾揪團結伴旅行。