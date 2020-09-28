達悟族丁字褲流露的生命刻痕 只有大海知道

電影「只有大海知道」讓達悟族小朋友勇敢穿上丁字褲，擁抱自己文化，而丁字褲流露出的生命刻痕，也只有大海知道。

第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）穿著達悟族服出席，獲得不少掌聲，家人知道鍾家駿入圍時特別幫他準備了一套全新的達悟族（雅美族）傳統禮服。

丁字褲有3種，慶典用的、平時穿的、工作用的，鍾家駿穿的就是慶典用的，必須是全新縫製的。他在107年獲得金馬獎最佳新演員獎時也是穿著丁字褲上台領獎，但這次金鐘獎同樣穿著上台，顯得更有自信。

鍾家駿和其他達悟族小朋友一樣，剛開始也不太能接受丁字褲， 10幾年前漢人老師顏子矞到蘭嶼椰油國小任教，發現達悟族小朋友沒有勇氣穿丁字褲，於是開始鼓勵島上小朋友認識和接受自己文化。

椰油國小從2006年開始，積極發展傳統歌舞，接著成立「小飛魚文化展演隊」希望藉著參加比賽或演出，讓孩子有機會走出島嶼，增加自信，也能讓更多人欣賞到雅美族的文化之美。

小飛魚文化展演隊穿著傳統服飾丁字褲的演出，得過無數次獎項，不僅在島內演出，也獲得國內許多團體、機關、社團的邀演和交流。小朋友也對自己文化越來越有自信。

導演崔永徽表示，2012年，她到蘭嶼旅行，愛上淳樸又充滿生命力的小島。之後友人告訴她椰油國小舞蹈隊和顏子矞老師的故事，以及他們第一年要到台灣比賽時，孩子們因為擔憂外人鄙視嘲笑而拒絕穿上丁字褲的事件。

後來在2012和2013的跨年晚會上，她看到椰油國小的孩子穿丁字褲的舞蹈表演；孩子們不懼寒冷、臉上散發嚴肅而驕傲自信的光芒。讓她深受觸動，孩子們從不敢穿丁字褲到回歸自己文化的根源並展現出大海子民堅強的生命力；這一晚，她決心拍攝「只有大海知道」。

「只有大海知道」改編自蘭嶼椰油國小舞蹈隊和顏子矞老師的真實故事，描述蘭嶼小朋友從鄙視自己的文化到勇敢穿上丁字褲，展現的自信，回歸自己文化的根源並展現出大海子民堅強的生命力。

民國107年10月東京國際影展「只有大海知道」入選「亞洲未來」競賽單元，片中童星鍾家駿身穿達悟族傳統服裝走上星光大道，引起全場側目，讓日本當紅男星誇說：「太厲害了」。

接著107年底鍾家駿獲得金馬獎最佳新演員獎，以及白俄羅斯國際影展新科最佳青年演員獎。

椰油國小去年7月間，獲邀參加在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節，進場時拒拿大會準備的5星旗，堅持用自備的國旗進場，受到大會的尊重，穿著傳統服飾表演，獲得很大的迴響。

未料，今年4月間，顏子矞老師放在YouTube的蘭嶼椰油國小舞蹈隊穿丁字褲演出影片，被檢舉遭YouTube移除，不僅蘭嶼達悟族人表達憤怒，要求尊重文化差異。島外民眾也認為這對蘭嶼相當不公平，帶有歧視、沙文。隔2天後影片又悄悄上線。

顏子矞剛到蘭嶼任教時，帶孩子去比賽跳舞，鼓勵孩子穿丁字褲，孩子卻反過來要求他也要穿，於是他說「如果我們得到全國冠軍，我就穿丁字褲！」

民國106年12月椰油國小的小飛魚文化展演隊得到「活力2016e起舞動」全國歌舞劇競賽總冠軍，他不想失信於孩子，於是鼓起勇氣換上丁字褲，這股勇氣足足讓他準備了6個月。

根據文化部「台灣大百科全書」對達悟族丁字褲的描述，從以前開始，達悟族男人便穿著丁字褲，有助於優游海中，且天氣炎熱，有通風作用。達悟族女人為男人量身訂作丁字褲，也是維繫感情的橋梁，時至今日，丁字褲成了達悟族特有的文化傳統。

蘭嶼社會觀察家、原住民族文化事業基金會董事長希‧瑪拉歐斯也表示，蘭嶼的男女傳統服飾是由氣候、勞動發展出的生活智慧，也是隨著飛魚文化研展出來的精緻文化、全太平洋獨特的物質文明。其他人只以刻板、情色、探奇看待，其實誤解了服飾之美。

達悟族小朋友穿上丁字褲，傳承文化，展現無比的自信；老人家穿上丁字褲，遮掩不住和大海搏鬥後的肌膚皺紋，這些生命刻痕也只有大海知道。