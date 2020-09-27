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基隆市運動會百福國中登場 趣味球類運動放鬆身心
基隆市109年度運動會今在百福國中舉行，天公不作美雨下不停，但本市各單位、學校和區公所1千多名選手，仍熱情參加各項競賽。
參加運動會單位包括市府所屬單位和基隆港務分公司、海科館等機關團體，基隆市長林右昌致詞時說，一年一度的運動會往年多在6月舉行，今年因為新冠肺炎疫情衝擊延期到今天舉行，不巧遇到下雨，提醒大家在比賽過程中要注意安全。
林右昌還預告，今年國慶晚會將首度在基隆西4碼頭舉行，活動精采可期，當天將把基隆城市再造成果呈現在國人及僑胞面前。
基市府教育處表示，今年運動會由七堵區體育會承辦，比賽項目包含趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽，共有38個單位組隊，1500名選手參加，希望透過趣味及球類運動，讓同仁在公務繁忙之餘放鬆身心。
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