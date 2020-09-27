基隆漁夫鍋冠軍加海藻 亞軍融入法國廚藝預約才吃得到
2020 基隆特色美食節「漁夫鍋」決賽，今在碧砂漁港登場。藻樂趣餐廳推出的「藻蟹老闆」，蝦、蟹、魚搭配海藻的豐盛火鍋贏得冠軍；遇見你餐廳「基隆的討海人」燉煮海鮮鍋，融入法式廚藝，獲得第2名佳績。
今年基隆嚴選漁夫鍋冠、亞軍料理出爐，因為業者都要使用新鮮食材，因此兩家餐廳都採取預約制，事先訂位才吃得到。
藻樂趣海藻創意美食位在海科館主題館5樓，老闆娘楊麗玲說，餐廳主打海藻元素，因為她的先生姓謝，所以火鍋取名「藻蟹老闆」。食材包括黃金蟹、明蝦、大頭蝦等，搭配多款海藻，兼具美味與健康。「藻蟹老闆」火鍋定價599元，預約電話0926-996995。
港西街51號遇見你餐廳主廚陳垣旭在聖心高中餐飲科開課，他與同校老師陳鴻源搭檔，設計「基隆的討海人」燉煮海鮮鍋，食材有明蝦、馬頭魚、黃金蟹、九孔鮑、剝皮魚和蛤蠣等，搭配法國麵包，每客999元（另加一成服務費），適合2或3人享用，預約電話(02)2427-5299。
基市府產業發展處表示，今年漁夫鍋競賽主題是異國風味，參賽者須發揮創意，融合異國料理呈現基隆漁特產美味。12組入圍決賽的團隊，除了火鍋店家，也有異國料理業者，還有外縣市店家參加，角逐漁夫鍋「鍋霸」殊榮。
基隆市長林右昌頒獎時表示，基隆的冬天常是濕冷天氣，市府這幾年舉辦漁夫鍋競賽推廣在地海鮮，希望能在溫暖漁夫鍋注入滿滿的基隆人情味，把感動與幸福傳遞給遊客。
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