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花蓮驚現150公分寬雞肉絲菇 可賣近萬元
花蓮一名鄭姓民眾昨天下午到山上採竹筍時，發現路旁有一大株雞肉絲菇，拿尺一量，長140公分、寬150公分，秤重80斤重，每個菇柄都比手臂還粗。他說，住在這附近這麼久以前只見過手掌大的，「這麼巨大的還真的第一次見到」，嘖嘖稱奇。
鄭姓民眾表示，雞肉絲菇屬於野生菇類，因生長快速、不易保存，常在午後雷陣雨後的山區，發現長出雞肉絲菇。其實在旁邊還有小株的其實也很大，只是相比之下就變小許多，打算把小株的留著享用，至於大株的雞肉絲菇會尋找有緣的買家。
根據市價，雞肉絲菇大約1台斤100多元，有餐廳老闆娘說，之前也買過巨大的雞肉絲菇，但都還沒到這株的三分之一，當初就買了近3千，估計這株可賣到近萬元。
不過，本月14日有民眾差點誤食跟雞肉絲菇很像的毒「綠褶菇」，吃了後容易產生噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀，幸好警方即時阻止，提醒民眾在採集野菇時要仔細確認，以免誤食中毒。
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