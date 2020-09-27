聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋連假將至 花蓮警針對市區17處路口疏導交通
中秋節4天連假將至，花蓮警分局為避免市區人車驟增造成交通阻塞，每天中午至深夜，針對轄區內可能發生車多擁擠路段，包括中正路、中山路、中華路等17處主要路口，規畫警力疏導交通。新城警分局則預計在連假前1晚，開始監控蘇花改南下車流量，請用路人遵守交通規則。
花蓮警分局表示，警方規畫中秋假期每天從中午12時到晚上11時，針對市區中正路、中山路及中華路段的17處主要路口實施交通疏導勤務，針對有名的公正包子店等部分重要路口，自早上8時加派警力疏導車流，預估每一時段將動員25名以上警力。
為因應市區短時間可能出現遽增的車流，警方將視車流狀況，在市區中山路、中正路及中華路部分路段設置交通錐橫桿，禁止車輛左轉及行人跨越馬路，確保交通順暢，請民眾及駕駛人配合。
負責蘇花改南端的新城警分局，預計在連假前1天夜間開始監控南下車流量，編排交通疏導崗哨，由於往例台9線與克尼布東路交叉路口處，車流均有增加趨勢，警方也將視情況，配合南澳工務段人員，在台9線與克尼布東路北上的第1個路口處架設三角錐，疏導2線道變1線道的壅塞情形。
警方呼籲，連假車輛多，若風景區、市區停車場客滿時，請用路人切勿貪圖方便，將車輛隨意停放至紅線及避車道、彎道處，占用車道恐影響他人行駛道路的不便，造成車流回堵及車輛擦撞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言