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回收物變藝術！台東3加油站下月5日起分享貼文送好禮

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
中山加油站員工製作加油槍箱框、大翅鯨等，獲得評比第一名。記者羅紹平／翻攝
中山加油站員工製作加油槍箱框、大翅鯨等，獲得評比第一名。記者羅紹平／翻攝

最近台東縣內中油有15處加油站，多了蝴蝶、蜜蜂、貓迷及柴犬等模樣可愛的裝置藝術，加油站變美，也多了歡樂氣氛，中油從10月5日至30日止，在台東市中山、馬蘭、知本3處加油站，舉辦各站裝置藝術臉書貼文分享就送中油自產洗衣精200ml一瓶，不加油分享也送，限每人分享各站貼文一次。

中油台東零售中心經理李聰明表示，日前台東地區舉辦加油站裝置藝術競賽，全縣19處加油站共有15站報名，為了鼓勵環保，活動限定運用中油自產商品的空瓶，環保回收再利用製作裝置藝術，其中以洗可麗（洗衣精）、油箱清淨劑為主，各站花費本都不到1000元。

各站員工利用洗可麗（洗衣精）、油箱清淨劑的瓶身、瓶蓋，以剪裁、併接等方式，瓶身及瓶蓋既有的顏色發想製作裝置藝術，中山站製作加油槍箱框、大翅鯨等；馬蘭站運用洗可麗瓶身製作蝴蝶、鴨子、熱氣球等；知本站結合保麗龍及洗可麗空瓶製作貓咪及柴犬等，分獲前三名。

李聰明表示，辦這活動主要要是美化台東地各加油站，提供舒適柔和的工作環境氣氛，也讓是消費者來到加油站， 看到模樣可愛、活潑有趣的作品，能有愉快的心情，同時鼓勵民眾從生活中力行環保。

李聰明指出，從10月5日至30日止，在台東市中山、馬蘭、知本3處加油站，舉辦各站裝置藝術臉書貼文分享活動，分享就送中油自產洗衣精200ml一瓶，民眾不加油分享也送，但限每人分享各站貼文一次。

知本加油站結合保麗龍及洗可麗空瓶等製作貓咪及柴犬等，獲第三名。記者羅紹平／攝影
知本加油站結合保麗龍及洗可麗空瓶等製作貓咪及柴犬等，獲第三名。記者羅紹平／攝影
馬蘭加油站員工運用洗可麗瓶身製作蝴蝶、鴨子、熱氣球等獲得第二名。記者羅紹平／攝影
馬蘭加油站員工運用洗可麗瓶身製作蝴蝶、鴨子、熱氣球等獲得第二名。記者羅紹平／攝影
中山加油站員工製作加油槍箱框、大翅鯨等，獲得評比第一名。記者羅紹平／攝影
中山加油站員工製作加油槍箱框、大翅鯨等，獲得評比第一名。記者羅紹平／攝影

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